纳扎尔巴耶夫：哈捷两国经济关系发展迅速

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据总统府消息，今日，总统纳扎尔巴耶夫会见到访的捷克共和国总统米洛什•泽曼。

双方讨论了两国在加强经济、贸易、运输、货物中转、农业、文化和人道主义领域合作的相关问题。双方还讨论了在工程机械制造、能源、医药、旅游等领域加强合作的前景。

两国领导人还就国际热点问题交换了看法。 纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦和捷克共和国有着传统的友好合作关系，两国关系的发展有广泛而深厚的潜力。 纳扎尔巴耶夫总统指出，两国在很多国际政治经济问题上有着广泛的共识。捷克是我国在欧洲重要的贸易伙伴，近几年两国经济关系更加紧密，哈萨克斯坦有70多家哈捷合资企业，如斯柯达牌汽车装配厂，自2005年以来，该厂装配出厂1.5万辆车，明年计划生产8000辆。总之，深化两国关系发展的空间十分广阔，包括进一步发挥两国政府间合作委员会的职能作用。总统还表示，相信通过捷克总统的这次访问和即将签署的一系列协议将进一步推动两国关系的发展。 米洛什•泽曼总统强调指出两国加强各领域合作的重要性。并强调指出，哈萨克斯坦是处于重要战略位置的国家。他说："哈萨克斯坦目前正在实施的新丝绸之路建设潜力巨大。我们不仅关注哈萨克斯坦目前的发展，而且也看好哈萨克斯坦在中亚地区的重要地位及今后的发展潜力。"（编译：流沙）