哈萨克斯坦计划制定页岩气开采项目

哈通社阿斯塔纳11月27日电，第25届能源宪章大会今日在阿斯塔纳召开，卡里姆•马西莫夫总理出席会议并致辞。

马西莫夫在讲话中表示，哈方非常荣幸能成为能源宪章大会轮值主席国，在《能源宪章条约》基础上成立的能源宪章大会已经成为世界重要的能源组织之一，《能源宪章条约》在加强和调整国际能源领域合作发挥着重要作用。本次大会主题为"发展过境交通走廊--保障全球能源安全的关键"，这一议题对于像哈萨克斯坦这样没有出海口、身处内陆的国家具有优先的探讨和研究价值。

马西莫夫说："未来几年内，哈萨克斯坦将继续加大对能源资源的开采力度。我们希望跻身于世界十大能源资源主要开采国之列。当然，其中也包括天然气开采，我们计划制定页岩气开采项目。页岩气的开采将大大提高我国天然气产量。"

《能源宪章条约》（Energy Charter Treaty）1991年12月17日订立于荷兰海牙，其中包括了一系列国际能源贸易、投资的原则。1998年4月，条约正式生效。《能源宪章条约》作为国际能源领域具有法律约束力的多边条约，对推动和促进能源领域的贸易、投资和运输活动具有重要意义。在条约基础上成立的能源宪章大会组织(Energy Charter Conference,ECC)是为世界上最重要的能源组织之一。（编译：吴然 校对：林海）