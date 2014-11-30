英国对两届世界杯申办过程提出更多指控

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据BBC消息，英国下议院文化、传媒和体育专责委员会公布了一份由《星期日泰晤士报》递交的材料，当中凭高级官员的说法对未来两届世界杯的主办国作出贿赂指控。

根据国际足联（FIFA）之前的投票，2018年和2022年世界杯的主办权分别由俄罗斯和卡塔尔获得。英格兰是2018年世界杯的申办国之一，但最终落败。

该专责委员会发布的材料指，英格兰的2018年世界杯申办团队曾经对申办对手国家作情报收集，并且汇编了一个资料库--情报资料的收集机构包括私人企业，甚至英国大使馆。

但是，该材料并未就所收集情报提供确凿的证据；BBC体育部主编丹•罗恩（Dan Roan）则指出，《星期日泰晤士报》向英国国会提交有关材料，而非亲自报道，避免了遭起诉诽谤的风险。

材料对2010年12月投票之前发生的所谓买卖选票作了详细的记述，并指FIFA不透明公开的规则被利用。

当中甚至称，俄罗斯总统普京在俄罗斯赢得主办权的过程中担当了主要角色，还请了国际足联主席塞普•布拉特帮助游说将票投给俄罗斯。

此外，另一条指控还称，俄罗斯申办方还给投票者之一、欧足联主席米歇尔•普拉蒂尼赠送了一幅据说是毕加索的油画作品。

材料中也有对2022年世界杯主办国卡塔尔作出指控，包括指该国在天然气产业方面的统治地位，使它得以通过双边贸易协议赢得投票。

此前英足总（FA）曾指控称两届世界杯主办权投票过程存在黑幕，但俄罗斯和卡塔尔一直否认。11月13日，FIFA一份质询报告宣称，俄罗斯和卡塔尔在申办中并无不当行为，反而称英格兰足总（FA）曾试图通过不当途径赢得选票。

英足总发表声明称："足总可以确认，英格兰的2018年世界杯主办申请曾有世界各地一系列团体参与，提供有关不同国家申办过程进度以及从不同视角观察的综合及背景信息。"

"这些（团体）是媒体和企业事务顾问，在保密前提下进行情报收集。"

"申办团队曾在情报收集问题上听取建议一事，已经作为调查过程的一部分知会（负责主持FIFA内部调查的律师）加西亚先生。"

"足总重申，它已完全按照加西亚先生的透露了相关信息。"

文化、传媒和体育专责委员会主席约翰•威廷戴尔议员则告诉BBC体育部，鉴于《星期日泰晤士报》已提交材料，他希望英足总官员明确说明，该"资料库"是否确实存在，如果存在的话，英足总应列出其大致内容。