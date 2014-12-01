意驻哈大使斯特凡诺：加强与哈萨克斯坦全方位多元化合作正逢其时

哈通社阿斯塔纳11月30日电，近日，哈通社记者独家专访意大利驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使斯特凡诺Ravanyan先生，请他谈谈对哈萨克斯坦的印象，两国合作的愿景，对纳扎尔巴耶夫总统"光明大道-通往未来之路"国情咨文的看法。

记者：大使先生，您最近赴任哈萨克斯坦大使，请谈谈对我国的第一印象。

大使：今年八月，我被任命为驻哈萨克斯坦特命全权大使。在此之前，我在莫斯科的意大利驻俄罗斯大使馆工作。在那里的5年里，我较好的掌握了俄语。我对哈萨克斯坦的印象很好。对我印象深刻的是，感觉越来越多人对贵国感兴趣，尤其是来哈萨克斯坦经商的人逐年增多。 为了能专业回复在哈的意大利企业在经济商务方面的咨询，我还专程赴阿特劳、阿克塞和阿拉木图市进行了考察。 作为驻哈大使，我还想与哈萨克斯坦官方举行较高层次和范围的富有成果的对话。双方在政治和经济问题上交换意见的渠道是畅通的。因此，我期待能继续这种对话。 记者： 您如何评价哈意关系？ 大使：自上世纪90年代以来，两国就一直与保持着友好关系。我认为，现在应是两国加强全方位多元化合作的时机。依我看，两国之间的合作潜力巨大。不仅体现在能源领域，在其他各领域都有广泛的合作空间。例如，现在意大利商界对阿斯塔纳"2017世博会"兴趣浓厚，为此我们打算组织一个经济贸易代表团来哈开展经贸洽谈。 记者：请谈谈意大利对2017世博会的关注情况 。 大使： 两个星期前，由意大利著名企业组成的庞大的经贸代表团赴哈访问。这些公司对2017世博会的兴趣浓厚。大使馆也收到了大量国内企业的咨询，他们迫切需要了解世博会的详细情况。同时2015年10月，将在意大利米兰举行世博会。世博会期间将会有大量的游客，需要为上百万游客参观景点、食宿等各方面提供便利条件，这方面需要有很好的经验交流。 记者：请介绍一下意大利驻哈使馆近工作计划。根据您的想法，在两国合作框架下哪些领域特别值得关注？ 大使：首先，我们应该努力扩大和加强驻哈使馆的业务。我们计划在明年一季度为阿拉木图总领事馆增派商务人员，设立经济商务室。其次，我们打算建立两国之间文化交流和教育合作对话机制。这方面，我们计划采取几项举措，促进两国的文化交流和畅通意大利语的传播渠道。为此，我已开始了同纳扎尔巴耶夫大学、哈萨克国立欧亚大学、阿布赉汗哈萨克国际关系和外国语大学的领导举行会晤的计划。 当然，我们还将致力于哈萨克文化在意大利的推广。值得一提的是，最近我参观了哈萨克斯坦国家博物馆，那里的展品对我的启发很大，这些展品如果能在意大利展出，我相信将能得到意大利艺术界的高度评价，也会引发意大利民众的极大兴趣。 记者： 纳扎尔巴耶夫总统发表了"光明大道-通往未来之路"的国情咨文，您如何解读我国的新经济计划？ 大使：是的，纳扎尔巴耶夫总统宣布的以推动基础设施建设的大发展促进国家经济稳定发展为主要内容的新经济计划鼓舞人心。的确，贵国拥有巨大的过境运输潜力，我认为投资交通基础设施的发展十分必要。我想指出，在公路建设领域，意大利公司与哈萨克斯坦已有多年的合作经历，已经参与了一些重大基础设施建设项目，包括"中国西部 - 西欧"国际公路建设项目。此外，我们也理解发展航空运输业的重要性，并正在考虑开通哈萨克斯坦和意大利之间的定期直达航班。

记者： 感谢您接受采访！（编译：流沙）