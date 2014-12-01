民族和睦大会：坚信每一位公民都支持拥护总统为建立独立富强国家作出的不朽功勋

哈通社阿斯塔纳12月1日电，哈萨克斯坦民族和睦大会在首任总统日之际向全国人民发表贺电，表示坚信每一位哈萨克斯坦公民都会坚决支持和拥护为建立独立富强的哈萨克斯坦作出不朽功勋的纳扎尔巴耶夫总统。全文如下：

尊敬的同胞们：

衷心祝贺全国各族人民节日快乐！

努尔苏丹∙纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦第一任总统、国家的奠基者、民族领袖。对国家发展作出巨大贡献,使独立的哈萨克斯坦在国际社会中迅速确立了主权国家的地位。 总统雄才大略、远见卓识，在实现远大目标中坚韧不拔、毅力顽强，在团结带领哈萨克斯坦各族人民建设团结稳定、和平统一的国家中发挥了不可估量的作用。 在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦人民对未来充满信心，国家前途无限光明。 坚信每一位哈萨克斯坦公民都将拥护和支持纳扎尔巴耶夫总统为建设独立富强国家作出的丰功伟绩和不朽功勋。 今天是哈萨克斯坦首任总统日，是哈萨克斯坦全民的节日。 祝愿全国人民家庭幸福美满，祝愿祖国大家庭团结、幸福，祝愿我们的明天更加美好。（编译：阜博/审校：流沙）