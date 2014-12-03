哈通社阿斯塔纳12月3日电，据中国日报网援引英国《每日邮报》报道，瑞典两名女子成功进行了"母女间子宫移植"，并于上月诞下两名健康男婴。这是世界首例"母女间移植子宫"诞生的婴儿。此前世界首例"移植子宫"婴儿于9月诞生。医生称将会尝试用死亡捐赠者的子宫进行移植手术。

两名男婴都是通过剖腹产出生，并且都早产了1个月。他们通过曾经孕育了他们母亲的子宫出生。第一名男婴体重5磅8盎司（约合2.5千克），他的母亲是一名29岁的瑞典人，她出生时体内就没有子宫。第二名男婴体重达5磅15盎司（约合2.7千克），他的母亲34岁，曾在20多岁时由于治疗癌症切除了子宫。目前两名男婴健康情况都很好，并且已经被母亲带回了家里。

伦敦国王学院的医学教授亨里克•哈格贝里称赞捐献子宫給女儿的妈妈道，"这绝对是一个非凡的礼物，这可能是她们为女儿做的最好的事情。如果你目睹了她们的所有经历，就不会觉得这是理所当然的事。妈妈们现在还在担心事情能否进展顺利。"

迄今为止，医生们已经为9名患者进行了"子宫移植"手术，并且7例都已经成功。其中四位已经怀孕，而另外三位已经成功诞生了婴儿。完成手术的瑞典医疗团队,花了15年时间研究和完善移植手术所需的复杂外科技术。作为哥德堡大学的一个项目，第一位"移植子宫"婴儿"文森特"于9月诞生，他的名字拉丁语意为"征服"，用来纪念他的母亲为他诞生所做出的漫长努力。

英国生育协会的医生说，"作为一项新的手术，这已经是非常好的手术成功率。如果继续发展的话，它将会对代孕等行业产生巨大的影响。因为女性都希望自己怀孕，而不希望看别人怀着她们的孩子。"

英国子宫捐献慈善机构负责人理查德•史密斯称，他们准备使用死亡捐赠者的子宫，实施类似的手术。并且最快明年夏天就会实施第一例手术。他说这是一个令人兴奋的研究，并期待成功使用脑死亡捐赠者的子宫来完成手术。据悉，英国目前有约15000名体内没有子宫的女性。