纳扎尔巴耶娃：马吉利斯支持国内媒体发布合法的药品类广告

哈通社阿斯塔纳12月4日电，马吉利斯（议会下院）副议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃今天在接受媒体采访时表示，禁止电子媒体和印刷媒体发布合法的药品类广告会减弱媒体市场竞争力。

记者：哈萨克斯坦大众媒体的一些代表抱怨对药品广告的禁令。请问您对此怎么看？ 纳扎尔巴耶娃：禁止媒体发布医疗服务和药品类广告在一定程度上会降低电子媒体和印刷媒体市场竞争力。药品类广告占哈萨克斯坦广告市场份额的20-22%，或约60.2亿坚戈，其中电视广告占绝大部分市场份额。因此，如果修改广告法国内电视台可能会失去五分之一的广告收入，这会导致电视制作资金和购买外国高质量的影视片经费严重短缺。此外，这一禁令并不适用于在哈萨克斯坦境内播出的俄罗斯各电视台，所有这一切都将影响国内电视频道的普及。 这些修改没有任何好处，是多余的，并且不能达到目的。对没有医生处方销售的药品实施广告附加限制，实际上剥夺了消费者获得药品信息的权利，并将为地下医药广告的传播提供肥沃的土壤。因此，我认为，非处方药广告是完全可以接受的，也在全球各国广为流行。 记者：您是否支持放开药品和医疗服务广告？ 纳扎尔巴耶娃： 是的，我的大部分同事也认为，对药品和医疗服务的广告禁令是没有道理的，是不恰当的。因此，议会下院就允许媒体发布药品类、医疗服务及医疗设备广告通过了相关法案，法案将很快生效。