法国总统弗朗索瓦•奥朗德今日将抵达阿斯塔纳 开始上任首次访哈之旅

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据总统府新闻局消息，法国总统弗朗索瓦•奥朗德今日将对我国进行国事访问。

访问期间，两国元首将就双边和共同关心的国际和地区问题交换意见，并就纳扎尔巴耶夫总统2012年11月对法国进行访问期间两国达成协议的落实情况进行讨论。之后两国元首还将参加两国经贸合作会议。 法国是哈萨克斯坦在欧洲主要的贸易伙伴，是哈萨克斯坦的战略合作伙伴，已成为哈第五大贸易伙伴。法国还是哈萨克斯坦的第四大投资国，2005年以来，对哈的直接投资超过100亿美元。 两国于1992年1月25日建立外交关系，1992年3月，法国在哈萨克斯坦设立大使馆，1993年7月，哈萨克斯坦在法国设立了大使馆。 据今年的统计数据，2013年两国贸易额超过60亿美元，（出口额52.6亿美元，进口额9.24亿美元）。今年上半年，两国贸易额已达35亿美元，与2013年同期相比，增长10%。 目前在我国的法资企业共150家。值得一提的是，以前法资只涉足我国石油和天然气领域，但近5年，随我国工业创新发展规划方案的实施，法国工业企业在我国的发展步伐显著加快，在航空航天领域的合作也已建立。 弗朗索瓦•奥朗德：法国左翼政治家，现任法国总统兼安道尔大公。出生于鲁昂，他从政经验丰富，25岁便担任后来成为法国总统的密特朗的经济问题顾问，27岁进入总统府经济班子，34岁当选国民议会议员。1997年至2008年担任社会党第一书记长达11年之久。2011年10月16日，奥朗德赢得党内初选，成为法国社会党2012年总统大选候选人。2012年4月22日，奥朗德击败其他的八名候选人，在法国大选首轮投票中胜出；并在5月6日的第二轮选举中，击败萨科齐，当选为法国新一任总统。2012年5月15日奥朗德正式开始履行总统职责。（编译：流沙）