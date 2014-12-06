埃及宗教事务部长：哈萨克斯坦是世界上和平与和谐国家的典范
记者： 部长先生，请介绍一下您此次访问哈萨克斯坦的主要目的。 部长：哈萨克斯坦和埃及的友好关系使我的这次访问成为可能。访问期间，我分别同阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫，教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪，哈萨克斯坦议会副议长阿斯哈尔•拜山巴耶夫及哈萨克斯坦总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉举行了会谈。 部长：哈萨克斯坦和埃及的友好关系使我的这次访问成为可能。访问期间，我分别同阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶斯莫夫，教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪，哈萨克斯坦议会副议长阿斯哈尔•拜山巴耶夫及哈萨克斯坦总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉举行了会谈。 会谈期间，双方讨论了两国在人道主义方面的合作问题以及 "努尔穆巴拉克" 伊斯兰文化大学（阿拉木图）的发展问题。双方达成了哈萨克斯坦宗教学者培训协议。将由在伊斯兰世界享有盛名的著名学府之一的艾资哈尔大学（开罗）提供帮助。埃及学者可以来哈萨克斯坦任教。哈国也可为我国的伊玛目提供培训。 我们已达成了哈萨克斯坦学生在埃及接受宗教培训的协议，明确哈萨克斯坦学生只有在得到官方许可的情况下才能赴埃及学习。反之，我们也只接受哈萨克斯坦官方正式派遣的学生，他们的教育费用将由埃及政府承担。埃及宗教学校严禁招收私自求学人员。还商定了宗教学科培训的主题内容及开展实践活动的范围。 需要强调的是，埃及代表团将参加2015年6月10日至11日在阿斯塔纳举行的“世界宗教和传统宗教领袖大会”第五次代表大会。接下来哈萨克斯坦代表团将前往埃及参加明年4月在开罗举办的国际会议，我们已邀请哈萨克斯坦代表团参加。
记者：在过去的十年中，许多组织为了自己的利益，打着宗教的名义违法乱纪，人为制造了许多不同宗教人员之间的冲突，从而也为真正的宗教蒙上阴影，您认为这一现象应该如何抵御？ 部长：遗憾的是，当今世界的确存在利用宗教为政治目的服务的机构。他们自称"伊斯兰国家"或"真正的穆斯林"，但这一切都是违背伊斯兰教义的。这些组织对青年人思想意识的毒害很大。明确的说，宣称自己是 "伊斯兰国家"的组织与伊斯兰教无任何关系。这些组织不仅是真正穆斯林的敌人，同时也与全人类为敌。任何事物都有自己真实的名称，恐怖主义就是恐怖主义，杀人犯就是杀人犯。但很遗憾，目前存在概念替代的现象。 在这方面，宗教界代表的解释工作就显得十分重要，媒体的作用也很重要。媒体应将真实的信息发布出来。只有大家团结起来，我们才有力量反对这种组织。伊斯兰教谴责并禁止进行暴力行为和恐怖袭击活动。绝不能伤害无辜，无论他是穆斯林或是非穆斯林。 记者：很想听您谈谈对哈萨克斯坦宗教状况的评价？ 部长：民众能否生活在和平与和谐的国家，国家领导人的作用非常重要。不同宗教和种族的人和睦相处、相互尊重，这一切在哈萨克斯坦都已具备。贵国领导人的民族宗教政策非常英明。在访问期间，我参加了不同层次的会议，我可以自信地说，在这方面，哈萨克斯坦做的非常成功，也向世界展示了作为和平与和谐国家的范例。我认为，很多国家在这一领域应很好地研究哈萨克斯坦的这一政策。 记者：请谈谈您对2015年6月在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。 部长：组织举办这样的大会是一个巨大的工程，我非常感谢哈萨克斯坦领导人纳扎尔巴耶夫总统的这个倡议。当今世界，不同宗教之间的对话犹如空气般重要，你们的总统已经在这个方面作出了努力。 记者：这是您首次访问哈萨克斯坦。我国给您留下了什么样的印象？ 部长：哈萨克斯坦给我的印象非常好。在哈期间，我与很多官员举行了会谈，达成了很多共识。为了两国人民的友好和两国关系的发展，我必须尽力工作。阿斯塔纳市给我留下了非常深刻的印象，这是一个年轻的、现代化的城市，阿斯塔纳市民的友好给我的印象深刻。 记者： 非常感谢您接受采访！（编译：流沙）