孙妍在备战新赛季：现在想享受艺术体操这项运动

哈通社阿斯塔纳电，据中央日报网消息，"没有亚运会冠军后遗症，现在该朝着奥运会前进了"。"艺术体操精灵"孙妍在再次准备实现自我突破。

12月5日，孙妍在前往俄罗斯准备明年赛季的新表演节目。出国前她在仁川机场说"亚运会结束后休息了一段时间进行复健训练，现在起我将全身心投入新赛季的准备工作"。

孙妍在2014赛季一直忙于参加各种比赛，没有丝毫休息的时间。截至今年10月，她先后参加了世界杯、世锦赛、亚运会等大型比赛，在仁川亚运会上获得韩国艺术体操史上第一枚金牌，在世锦赛上也获得了职业生涯最好的成绩（第四名），一年内收获颇丰。因此，人们对她在新赛季的表现倍加期待。

孙妍在去年曾经历了了负伤和个人成绩下滑的痛苦时间。2012年伦敦奥运会上，她获得了出乎意料的好成绩（第五名），此后便开始经受后遗症的折磨。孙妍在自己也曾说"去年我找不到努力的动机，所以一直徘徊不前"。而在今年，她实现了亚运会夺冠这一最大目标，度过了最为满足的一年。孙妍在强调"明年我会参加在光州举行的世界大学生运动会，而且感觉里约热内卢奥运会也近在眼前了"。

孙妍在的表情明朗了许多，她说"现在感觉心情很激动，像第一次去俄罗斯进行训练时一样"。接下来，她继续说"现在开始，我想去享受艺术体操这项运动，我的梦想是退役前不纠结于成绩好坏，只是去尽情表演"，"2年后的奥运会可能会是我最后的舞台，希望可以享受备战奥运的过程"。