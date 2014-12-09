美国释放六名关塔那摩湾囚徒安置乌拉圭

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国释放六名被收押古巴关塔那摩湾美军基地长达12年的囚徒，并把恢复自由人身份的他们送达答应收容的乌拉圭。

乌拉圭总统穆希卡今年早些时候同意以人道理由接收这些释囚--四名叙利亚人、一名突尼斯人和一名巴勒斯坦人--让他们定居。

这六名囚徒因被美国认为涉嫌与"基地"组织有关联而被抓捕，但12年来从未被起诉。穆希卡总统形容他们遭到"残暴的绑架"。

美国国防部与部分获释囚徒对乌拉圭的善举表示感谢。华府形容这是乌拉圭支持美国关闭关塔那摩湾收押设施的努力。

乌拉圭政府的一份声明说，这六名获释人员目前正在一家军医院接受体检。

关塔那摩湾收押中心于2002年启用，以收押在美国反恐战争中捕获的"敌对战斗人员"。美国总统奥巴马就任以来多次承诺要关闭关塔那摩湾设施。

目前关塔那摩湾基地内仍有136人被收押，当中有一半已获确认可随时获释，但因为他们的原居地政局不稳或安全欠佳而无法遣返。

乌拉圭于1970至1980年代经历了军事统治，穆希卡曾在恶劣的环境下被囚禁十多年。这说明了他为何愿意接收这批释囚。

他的这项决定在乌拉圭内部也受到质疑。10月份公布的一项民调显示，58%受访民众反对接收关湾囚徒。

除了乌拉圭，拉丁美洲就只有萨尔瓦多愿意庇护关湾囚徒。该国在2012年接收了两人。

穆希卡早于3月就作出了接收获释囚徒的决定，但是最终被押后至11月的总统选举过后才能实行。

穆希卡这次是任满下台，来自执政党的巴斯克斯在这次选举中获胜，将在明年3月接替穆希卡担任总统。