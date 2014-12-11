哈萨克斯坦驻中国使馆庆祝独立日（图）

哈通社北京12月11日电，在哈萨克斯坦第23个独立日来临之际，我国驻中国大使馆组织了盛大的招待会，隆重庆祝国家独立23周年。

中国国家机关领导人，各国外交机构和在北京的国际组织领导，社会活动者、学术界和商界代表、旅居中国的哈萨克斯坦人和我国在中国的留学生代表近400人出席本次活动。

活动由哈萨克斯坦驻中国使馆临时代办热合穆詹•拉合莫夫主持，中国外交部副部长程国平出席并致辞。

热合穆詹•拉合莫夫和中国外交部副部长程国平在致辞中指出，哈中建交23周年，两国合作达到了全面战略伙伴关系的高度。在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦政局稳定、经济发展，人民生活水平不断提高，哈中两国关系达到了历史最好水平。中国外交部副部长程国平强调，近两年来两国的合作得到了迅速发展，双边关系进一步发展。 活动的特色之一是我国的特色产品"Arba Wine"葡萄酒和特色蜂产品进行了推介，另一个特色和亮点是我国艺术团丰富多彩的民族特色声乐、器乐和舞蹈类节目。招待会上还为来宾呈现了一系列图片展和视频，反映我国的风俗民情，以及哈中合作的现状纪实。（编译：流沙）