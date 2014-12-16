哈纳特∙斯拉木：与戈洛夫金对战的可能性为零

哈通社阿斯塔纳12月16日电，北京奥运会拳击铜牌得主哈纳特∙斯拉木15日接受哈萨克国际通讯社独家专访。

记者：非常感谢您在独立日前夕接受哈通社独家专访。有消息称，您有可能对战WBA/IBO世界超级冠军戈洛夫金，请问是否属实？

哈纳特："今天接受哈通社的采访，感到非常高兴。在每个教练眼中，自己的弟子就是一块‘金子'，一个身份不明的人给我的教练尼尔森∙洛佩兹发邮件，提出我是否有可能对战戈洛夫金，拥有美国文化背景的洛佩兹教练回答‘完全有可能'，就是这句‘完全有可能'引起了轩然大波，我知道戈洛夫金是优秀的拳击选手，他是我们的榜样。是哈萨克斯坦职业拳击的旗帜性人物，我们希望这面令全体国民深感自豪的‘旗帜'永远迎风飘扬。我本人与戈洛夫金私交甚好，在业余拳手时期经常一起训练，目前也保持着密切来往。"

记者：您对戈洛夫金的品行作何评价？

哈纳特：不管是一名拳手，还是普通的公民，我非常敬佩戈洛夫金，他对人亲切和气，做事踏实稳妥，待人诚恳真挚，且有极强的上进心，是一位优秀的拳击手。

我曾经与戈洛夫金、巴赫提亚尔∙阿尔塔耶夫、巴赫特∙萨尔沙克巴耶夫同在一个级别，虽然身处国外，但我还是经常回国，哈萨克斯坦教练教会了我许多，我熟悉国内所有的拳击运动员，与自己同代的拳手保持着紧密的联系，但是，在业余选手期间我未能与戈洛夫金对战，在职业拳击中我们更不可能同台竞技，因为我们是同胞，我们在国外共同捍卫祖国的荣誉，让我们同台对战就如同让克里琴科兄弟同台对擂一样，这绝不可能。

记者：谢谢！（编译：阜博/审校：林海）