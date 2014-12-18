姚培生：中国将研究纳扎尔巴耶夫总统的治国理政经验

哈通社北京12月18日电，在独立日之际，本社驻中国北京记者有幸独家专访了中国驻哈萨克斯坦前任大使姚培生先生，请他就纳扎尔巴耶夫总统发表的2015年国情咨文发表个人看法。

记者：许多著名政治家对纳扎尔巴耶夫总统发表的"光明大道 - 通往未来之路"的国情咨文表示了极大的兴趣，依您的看法，该文中的哪些观点值得特别关注？

中国专家高度评价了纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文。就我个人而言，我也没有想到这篇国情咨文的内容如此特别。通常情况下，国情咨文中要讲到国内发展的所有问题，但是这一次的国情咨文中，纳扎尔巴耶夫总统首次重点关注交通和物流基础设施的发展。事实上，对贵国而言，这一点也是最关键的一点，因为哈萨克斯坦位于"丝绸之路经济带"最重要的和有利的区域。 目前中国和欧洲之间的货物运输量呈增长趋势，而"西欧-中国西部"交通走廊不可能绕过哈萨克斯坦 ，也不可能被取代，俄罗斯和南部方向的线路并不经济。因此，哈萨克斯坦应不失时机地利用这一优势。 事实再一次证明了纳扎尔巴耶夫总统是一个非常有远见的政治家，他在不断变化的国际经济环境中，从战略层面不断解决国家最重要的经济问题。在他的领导下，如今贵国已经成为一个真正的地区强国。 记者：还记得哈萨克斯坦对您印象最深刻的是什么吗？ 我非常喜欢阿斯塔纳市，阿斯塔纳的夜景尤其不错。我很喜欢阅读哈萨克文学。 记者：对12月16日哈萨克斯坦独立日您有什么要说的？ 我衷心祝贺哈萨克斯坦人民伟大的独立日快乐。虽然哈萨克斯坦只有23年的独立历程，但这个年轻的国家却发生了许多国家未曾有过的巨大变化。 我曾经多次讲过，纳扎尔巴耶夫总统是真正的民族领袖，这一点在我国是老少皆知的。今年5月中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。会谈后，纳扎尔巴耶夫在习近平见证下，接受了"丝绸之路和平奖"。纳扎尔巴耶夫总统也是该奖项的首位获得者，这是因为纳扎尔巴耶夫总统是一位一直致力于地区及世界和平，并为此做出巨大贡献的领袖人物。 历史已经证明贵国总统选择的发展道路是正确和成功的。明年春天，我们计划在中国举行国际研讨会，就纳扎尔巴耶夫建国、治国理政、国家建设等整个思想体系进行专题研究。 记者：谢谢您接受采访！ 人物介绍： 姚培生先生1995年至2003年先后两次任中国驻哈萨克斯坦大使。2006年退休。2010年曾任上海世博会中国政府副总代表。现任中国亚非交流协会理事，中国国际问题研究基金会研究员，当代世界研究中心特邀研究员，中国公共外交协会会员。（编译：流沙）