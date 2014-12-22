哈通社阿斯塔纳12月22日电，纳扎尔巴耶夫总统21日晚间在总统府接受我国主流媒体代表集体采访时指出，国情咨文中提出的各项计划非一时之策，而是关乎未来的长远政策。

纳扎尔巴耶夫指出，国内现有铁路大都是南北走向，远未形成完整铁路网。"我们铺设了库斯塔奈至阿克托别300多公里的铁路，因为此前从库斯塔奈到阿克托别需要三次进出俄罗斯境内，乘客多次接受海关边检部门检查，造成诸多不便，因此，我们铺设了新铁路，沿线也有了许多新居民点，焕发出了新的生机。"

在谈到连接东哈州沙尔市和奥斯卡曼市铁路的益处时，纳扎尔巴耶夫说："此前没有直接连接杰特赛至齐姆肯特市的公路，需途经乌兹别克斯坦，为解决这一问题，我们在沙热达拉水库大坝上修建了公路。此外，修建了阔科萨热艾水库，大大减少了克孜勒奥尔达州洪涝灾害问题，修建了总长度达1500公里的霍尔果斯-杰特根、阿尔卡雷克-杰兹卡兹甘-拜钮铁路，初步形成了连接国内所有地区的铁路网。" 纳扎尔巴耶夫总统指出，道路网络建设是国家经济发展的命脉，将会成为应对危机的有效途径。新经济计划不仅涵盖铁路与公路网，还包括国家电网建设以及公共事业。我们在2007至2009年的金融危机期间所采取的措施得到了全球的认可与好评。在制定这次新计划过程中，我们借鉴经验，弥补不足。可以说，‘光明大道'新经济计划功在当代，利在千秋。在过去的15年中，我们积累了一笔可观的国家基金储备，在困境时不用来造福于民，更待何时？因此大家要凝聚力量，团结一心，共同完成这一历史使命，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：阜博/审校：流沙）