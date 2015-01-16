纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦具备应对所有困难局面的准备

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统昨日主持召开会议，专题研究国家社会经济发展问题，就区域和全球市场密切相关的国内经济和金融形势等问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫指出，当前面临的困境主要还是2007-2009年全球金融危机造成的。国内经济的波动主要表现在出口商品价格的下降，特别是自去年下半年以来，国际油价已下跌至每桶50美元以下，此外对财政收入影响较大的有色金属和钢铁价格也出现下降。与此同时，乌克兰危机、西方对俄罗斯的经济制裁和卢布贬值等对我国经济的影响不容忽视。因此，我们要密切关注全球经济走势和市场环境的变化，并采取适当措施将影响降低至最低程度。 纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦具备应对所有困难局面的准备。"光明大道"新经济计划的有效实施将会对整个国内经济产生乘数效应，工业创新发展规划方案框架有75个项目建设将陆续启动，将会提供7500个新的就业岗位。 "尽管困难重重，但2014年我国国民经济仍有4.3％的增长。我认为，这是不错的指标。我们要密切关注俄罗斯和欧洲形势的发展变化，居民收入降低、周边国家局势紧张都有可能影响我们。社会福利因主要面向保障多子女家庭和低收入贫困人口，要尽一切努力保障普通民众生活水准不受危机影响。项目资金支出管理要不断加强，政府成员都要对每一项支出做好监督检查，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：流沙）