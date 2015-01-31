北约将在东欧部署小股部队

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据广州日报报道，北约秘书长延斯•斯托尔滕贝格1月30日说，北约将在6个东欧国家部署小股部队，从而为今后部署数千人的先头部队做先期准备。

斯托尔滕贝格在布鲁塞尔对记者说，首批小股部队将部署到爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、保加利亚和罗马尼亚等6个东欧国家，主要负责计划和组织军事演习，并在需要时指挥增援部队。 有北约外交官向媒体透露，首批小股部队预计只有40至50人，由来自这6个东欧国家和其他北约成员国的士兵组成。 2014年9月，鉴于乌克兰危机影响北约东部地区局势，北约威尔士首脑会议决定增加在东欧地区的军事存在，重点是轮换部署一支由数千人组成的"先头部队"，以安抚中东欧成员国，并在一定程度上"震慑"俄罗斯。 按照计划，这支先头部队将在2016年最终完成组建。北约成员国国防部长将于2月5日举行会议，重点讨论先头部队的具体规模与构成。斯托尔滕贝格说，届时有望公布哪些北约国家愿意出兵。 此外，斯托尔滕贝格警告说，虽然北约依然是"世界上最强的军事联盟"，但在北约欧洲成员国削减军费的同时，俄罗斯却仍在加强军事力量。