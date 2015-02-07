在法国教俄语的哈萨克姑娘

艾丽娅•肯杰巴耶娃，一个出生于阔科谢套的哈萨克斯坦女孩，在法国巴黎开办起了自己的语言学校，给当地人教授俄语。在与我们的的访谈过程中，她回忆起过去，讲述了她从中学时期开始学习法语的经历。

艾丽娅•肯杰巴耶娃中学时期的法语成绩一直名列前茅，取得过国家外语奥赛冠军。中学毕业后顺利考入阔科谢套师范学院，随后又被阿拉木图外国语学院法语专业录取。2009年她还得到去法国留学的机会，并远赴法国美丽的小城市-南锡。经过一年留学生涯，以优异的成绩学成回国。

但记者为何又会与她相遇在法国巴黎呢？这是因为2009年当艾丽娅•肯杰巴耶娃在南锡求学期间，通过网络认识了她现在的丈夫，在法国一起度过了一段美好的时光，归国以后，男方不离不弃五次赴哈萨克斯坦找她，为了爱情，她又回到了法国。

记者：你们的婚礼是按哈萨克传统礼仪举办的吗？

-我想解释一下，我是一个思想前卫的人，并且我也不想父母为了我的婚礼花很多的钱，甚至不惜一切去贷款举办婚礼，这样反而让婚礼失去了原有的意义。我们的婚礼是多元文化融合的，有哈萨克、法国、俄罗斯文化元素，我的婚礼上只邀请了17个人，有我的父母还有姐姐姐夫们，伴娘是我在里昂上学的一个哈萨克族朋友，我觉得这样的婚礼才是我真正想要的。

记者：你是怎么开始你的法国生活的呢？

-对，我们在巴黎定居后我就开始考虑，我在这里可以做什么呢？当法语老师？我比不过法国人；那么教英语？但是这里母语是英语的人太多了；那么就教哈萨克语吧？我发现这里对哈萨克语的需求太少，所以我选择了俄语，开办一个俄语培训班。

于是，我找到了咨询公司帮我设计相关计划和办理各项手续，然后我将计划书交给了评委会，只要他们点头，我就能得到创业基金的帮助，开始我的事业了。直到2013年，我终于获得了赞助，但是我的计划也发生了些许的改变，起初我的计划是开设俄语及俄罗斯美食培训班，但是我后来选择了新的方案，就是在24小时学会俄语。

记者：你太有野心了，24小时怎么可能学会一门语言？

-我知道在24小时内学会一门外语是不可能的，但是基本对话是没有问题的。因为很多商人、白领没有时间去全天学习语言，他们只需要掌握个人工作领域里的简单对话就足矣，他们随时可能被派去俄罗斯谈判，只需能使谈判获得成功就可以了。

并且我的客户大部分是外地人，并不是巴黎人。他们会在周末来巴黎参加我的授课，然后返回。24小时，是学会一般的基础俄语的理想时限。2013年9月，我当时只有一组学员，5个学生，课程一周一次。但是到2014年1月，我已经有了3组学员，并且咨询的客户也越来越多，我的收入也增加不少。

记者：我听说你还开设了爱情俄语课程？

-我当初产生这个想法是因为我发现法国有很多国际情侣，男方是法国人，女方是来自俄语国家的。

记者：这么说，你的学生大部分是男士？ -其实不然，一般是男女对半，只是他们的学习目的不同。男士们学习俄语是因为工作需要，而女士往往是为了提升自我修养。家庭主妇们希望自己的生活有些转变，希望能够通读契诃夫的小说原著，为了这种的文化需求，来到我这儿学习俄语。

记者：那在你的事业里，你觉得最困难的是什么？

-众所周知，万事开头难，所以启动一项计划是非常难的。你做了老板以后需要投入250%的心思和精力在你的事业上。但是我很幸运，在我的事业起步之初，有一家法俄协会免费为我提供了教学场地，并且我有一个教汉语的朋友，他也会经常指导和帮助我，最要感谢我的丈夫，能任何时候都全力支持我的事业，我相信一切都会越来越好。（编译：苏航 审校：流沙）