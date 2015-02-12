卢布贬值 中俄钢铁出口一较高下

哈通社阿斯塔纳2月12日电，据中国冶金报报道，最近一段时间，国际钢铁贸易市场上发生了两个重大事件：第一大钢材出口国中国取消含硼钢的出口退税，第四大钢材出口国俄罗斯本国货币--卢布大幅贬值。出口成本的此消彼长，是否会改变全球钢铁贸易的格局？目前来看，在热轧卷板方面，中国钢材仍占据一定的优势。但卢布的贬值将导致俄罗斯钢材的市场份额明显提高，从而在全球钢铁贸易中占据更重要的地位。

俄罗斯出口冲击全球钢铁贸易 由于原油价格大幅下挫，而俄罗斯财政对原油出口依赖比较严重，因此卢布也相应大幅贬值。卢布贬值是从2014年8月份开始的，当时1美元兑换约36卢布，而现在则可以兑换65卢布，卢布兑美元的贬值幅度接近50%，这一幅度与原油的跌幅相近。 货币贬值会增强本国出口产品的价格竞争力，从而引发出口量的激增。这在俄罗斯的钢材出口上表现非常明显。1月份，多数俄罗斯钢厂继续下调热轧卷板出口报价，目前其出口亚洲国家的热轧卷价格已经跌至420美元/吨~430美元/吨(CFR，亚洲)。按照FOB(离岸价)报价计算，俄罗斯热卷已经跌破400美元/吨。 从品种来看，2013年俄罗斯的半成品(钢坯、钢锭等产品)出口占比为58%，最近5年的平均值也达到55%。作为全球最大的半成品钢材出口国，俄罗斯半成品钢材的国际市场份额达到25%，卢布贬值对全球半成品贸易市场影响较大。在半成品上，土耳其钢厂的出口量也较大，出口地区也与俄罗斯钢厂重合，卢布贬值将迫使土耳其钢厂丢失部分市场份额。此外，俄罗斯板材的出口占比达到30%左右，在全球贸易中的市场份额约为4%，卢布贬值对板材贸易市场虽有一定影响，但相对有限。而长材和钢管受到的影响则相对较小。 从地区来看，俄罗斯钢材主要出口地区为欧洲、美国、中东和南亚。卢布贬值对这些地区本地的钢厂将产生较大压力，尤其是距离较近的欧洲和中东、中亚地区的钢厂，受到低价俄罗斯钢材的冲击更大。以中亚地区为例，去年12月份，俄罗斯钢厂对中亚地区的螺纹钢出口量已从4000吨/月飙升至8000吨/月。目前，俄罗斯资源已出现在乌克兰、摩尔多瓦等地区，这在半年前是不可想象的。 中国热轧卷板仍占价格优势 虽然卢布兑美元大幅度贬值，但并不是意味以美元计价的俄罗斯钢材出口价格可以下跌50%，因为货币贬值往往伴随着国内严重的通货膨胀。2014年12月份俄罗斯的通货膨胀率为11.4%，而俄罗斯经济部副部长认为今年通货膨胀率将可能触及17%，严重的通货膨胀同样会削弱钢材出口竞争力。 为应对卢布贬值带来的通货膨胀，2月份，俄罗斯钢厂提高了出口钢材报价。其中，热轧卷出口报价已累计上涨1800卢布/吨(约合26美元/吨)。目前2mm~4mm的热卷报价为含税2.9万卢布/吨~2.98万卢布/吨，约合412美元/吨~422美元/吨，不含税价为2.46万卢布/吨~2.52万卢布/吨，约合349美元/吨~358美元/吨；螺纹钢价格涨幅基本与热卷一致，12mm~14mm螺纹钢为2.88万卢布/吨~2.95万卢布/吨，约合408美元/吨~418美元/吨，不含税价为2.44万卢布/吨~2.5万卢布/吨，约合345美元/吨~354美元/吨。 而在中国含硼钢出口退税取消之后，受到影响的中国钢材产品的出口成本有所提升，但热轧卷板由于未在出口退税取消的范围内，中国产品的价格仍然具有较强的竞争力。目前中国热轧卷板的出口亚洲市场的报价已经跌破400美元/吨(FOB)，最低报价已经达到380美元/吨(FOB)，与中国资源相比，俄罗斯热轧卷板的竞争力一般，并且量也不大，因此对中国热轧卷板出口影响有限。 方坯方面，中国的产品也仍然占据着优势。目前俄罗斯方坯出口报价降至380美元/吨(FOB)，到中东地区的到岸价为400美元/吨(CFR)，中国方坯到中东地区的到岸价约为390美元/吨(CIF)，仍有一定竞争力。在亚洲市场，中国方坯成交价格普遍在350美元/吨~360美元/吨(CFR)，俄罗斯方坯到泰国的成交价则为370美元/吨(CFR)。中国钢材产品仍保持着约10美元/吨的价格优势。 而螺纹钢等长材品种，由于俄罗斯的出口量相对较小，目前并没有在亚洲市场上与中国钢材形成直接竞争。 俄罗斯钢材出口份额将提升 虽然在亚洲市场上仍然不是中国钢材产品的对手，但卢布的贬值仍然给了俄罗斯钢企更多占领国际市场的机会。 在1995年到2013年间，卢布实际有效汇率出现了两次比较明显的贬值，一次是1999年，另外一次是2009年，两次贬值均导致俄罗斯钢材的国际市场份额大幅上升。并且，这两次卢布大幅贬值的历史背景均为原油价格暴跌，一次是亚洲金融危机，一次是美国金融危机。在这两次贬值中，俄罗斯钢材出口量并没有同步上升，2009年的钢材出口量甚至还低于2008年。从卢布的实际有效汇率和俄罗斯钢材出口量的关系中可以看出，卢布的实际有效汇率与俄罗斯钢材出口量的负相关关系并不强，两者的相关系数只有-0.05，主要原因是国外市场的需求存在较大变化。如果国外需求旺盛，即使卢布有效汇率升值，钢材出口量依然会增长。 不过，卢布实际有效汇率和俄罗斯出口钢材在全球钢材贸易中的市场份额两者之间却有很强的负相关关系，相关系数达到-0.8。也就是说，如果卢布实际有效汇率贬值，俄罗斯钢材出口量占全球总出口量的比重一般会上升。 2013年卢布的实际有效汇率指数平均为107.1，2014年为96.7，其中12月份为72.2。预计2015年原油价格仍然维持低位，再加上1月30日晚间俄罗斯央行意外下调利率2个百分点至15%，加大了卢布进一步贬值的压力，因此，2015年卢布的实际有效汇率将进一步贬值，这或将推高俄罗斯钢材的国际市场份额。鉴于2015年全球钢铁需求仍然保持增长态势，全球钢铁贸易量也将同步走高，因此2015年俄罗斯钢材出口量必将出现明显的上升，参照上两次卢布贬值时的增幅，预计2015年钢材出口量将超过3000万吨，增幅达到15%~20%，今年的出口增量预计为400万吨~500万吨。 高钢价遭到俄国内用户反击 但是，卢布贬值对于俄罗斯钢企来说，也并非全是好事。 由于卢布贬值导致俄罗斯国内的通货膨胀，俄罗斯国内的钢材用户，如汽车行业和建筑行业，正在忍受着极高的钢材售价。他们已经开始游说俄罗斯政府对钢材出口采取配额制。 路透社的报道称，俄罗斯反垄断机构已经开始调查俄罗斯国内的高钢价。但俄罗斯的钢铁企业已经与政府进行了会谈，以避免政府要求他们遏制钢价上涨。 《英国金属报》的报道称，在卢布大幅贬值的影响下，俄罗斯国内的热轧卷板价格从2014年9月份开始，已经累计上涨了25%。 但俄罗斯最大的钢铁企业新利佩茨克钢铁公司总裁Oleg Bagrin称："任何限制市场的措施，包括限制出口，都将导致产量下降、债务恶化、投资削减，并最终导致经济衰退。" 行业分析师表示，俄罗斯当局不太可能通过出口配额遏制钢材价格的上涨。 对此，俄罗斯联邦储蓄银行称，"2015年对于俄罗斯的钢铁生产企业将是更具挑战的一年，国内市场需求的减速将遏制国内市场价格的上涨，企业的出口量也会受到贸易保护主义的影响，这些都将使俄罗斯钢企的运营面临压力。"