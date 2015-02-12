外媒：哈佛大学新政策禁止师生恋
这项禁令澄清了此前一项政策，后者将教授及其所教学生之间的性关系和恋情称作"不适当"，但并未明确禁止教授与他们没教的学生发生暧昧关系。
哈佛大学周四表示，这项改变是在一个专家组复审了该校与教育法修正案第九条(Title IX)相关的政策之后做出的。该条款旨在禁止教育领域的性别歧视。这个专家组确定，哈佛大学目前关于"不平等地位之关系"的政策用语，"并没有明确反映学院对什么构成本科生和教师之间适当关系的期望。"该校声称，修订这项政策是"为了包含一个明确的禁令，以更好地符合这些期望"。
这项改变的推荐人是艺术与科学学院性骚扰政策和程序委员会(Faculty of Arts and Sciences Committee on Sexual Misconduct Policy and Procedures)。周一发布的一项文件修改了该院的性骚扰政策，这项改变随之公布于众。
除了禁止教授和所有本科生发生性关系或恋情之外，这项政策还禁止教辅人员（比如研究生）与他们监督或评估的学生发生这种关系。
"我们的原则是，如果你正在监督、评估某人或者正在给其划分等级，你就不应该与此人发生性关系。"该委员会负责人，历史学教授艾莉森•约翰逊(Alison Johnson)说。
美国大学教授协会(American Association of University Professors)不建议高校禁止这种关系，但该组织指出，他们"有很多潜在的利用机会。"
该组织表示，由于不平等的权力格局，学生和教授的亲密关系使得"同意"很难确定，从而让高等院校很容易受到性骚扰指控。
上世纪90年代，在法院发现大学或许要为性骚扰承担经济责任之后，包括加州大学(University of California)和耶鲁大学(Yale University )在内的许多高校，正式颁布政策，禁止师生之间发生性关系或恋情。