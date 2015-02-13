卫国战争老兵致信纳扎尔巴耶夫感谢国家对老兵的关心和厚爱

哈通社阿斯塔纳2月13日电，据总统府新闻局消息，日前，阿拉木图州老兵纳克斯别克•吾姆别塔耶夫和巴甫洛达尔市老兵亚历山大•鲁达斯科维致信纳扎尔巴耶夫总统感谢他倡导组织的送温暖慰问活动。

他们在感谢信中表示，随着国家经济的稳步发展，国家每年都在提高卫国战争老兵的生活待遇。各地政府在稳定老兵情绪、关心老兵心理健康、帮助老兵解决生活上的困难等方面做了大量的工作。这些让我们从心里感受到国家的温暖，使我们对生活充满信心，感受到世界的美好。 吾姆别塔耶夫在信中表示，隆重庆祝卫国战争胜利70周年意义重大，从庆祝活动人们能够了解哈萨克斯坦人民希望更加稳定与和平的世界环境，珍爱来之不易的和平，活动也有利于凝聚整个民族的力量。 吾姆别塔耶夫指出，纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划必将成为促成国民经济快速发展、推动民众生活条件再上一个新台阶的重要的计划之一。广大卫国战争老兵举双手拥护称赞。 鲁达斯科维在信中写到，纳扎尔巴耶夫总统倡导的送温暖慰问活动意义重大，这充分体现了国家对卫国战争老兵的关心和爱护，对加强爱国主义教育，激励和动员全国民众为实现"光明大道"经济计划、促进国民团结，具有十分重要的意义。 鲁达斯科维说道："对于经历过战争的人们来说，听到有人员伤亡的消息将是非常难以承受的，我们生活在政局稳定、民族和睦的国度里，这使我们充满幸福感，愿我们的祖国拥有更加灿烂、美好的明天！"（编译：林海）