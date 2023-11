布鲁克斯：想问你敢不敢，像我这样为爱痴狂

哈通社阿斯塔纳2月18日电,据纽约时报中文网17日消息,那时,她25岁,我24岁。我们只相处了几天时间,而且语言不通。不过,在我从那个欧洲音乐节回到美国之后,我向父母宣布,自己遇到了未来的妻子。

当然了,我得先说服埃斯特尔(Ester)本人。于是,我对待这件事的态度就好像正在创办一家公司。我开始学习西班牙语,不久以后,辞掉了工作,搬到了她的家乡巴塞罗那--在那里,我只认识她一个人--对她展开了狂热的追求。市场竞争相当激烈:一些男子会从路过的车子里向她喊出求婚的话语。但我勇往直前,毫不气馁。我花了两年时间才大功告成,她终于同意了,我们结了婚。

现在,我身边有许多20多岁的同事。当我把这个故事讲给他们听时,他们都摇头,表示难以置信。"那也太疯狂了,"有人说。"现在没人会那么做。"第一个观点没错:这也不是第一次有人叫我疯子。但这件事在当时并没有显得那么疯狂,很多像我一样出生在上世纪60年代的人都有类似的经历。这让我开始思考:是不是今天的人不那么愿意为爱情冒险了? 我开始在关于爱情和婚姻的数据中寻找答案。最引人注目的数据是,近些年的结婚比例大幅下降。根据皮尤研究中心(Pew Research Center)的数据,1960年,在25岁以上的人群中,10%的男性和8%的女性处在没有婚姻的状态。到了2012年,这两个数字分别攀升为23%和17%。这是因为初次步入婚姻的人变少了,而不是因为离婚人数增多了。过去30年里,美国的离婚率一直在下滑。 你可能会反驳,人们只不过是推迟了结婚的年龄,而且这些数据没有包括同居和同性伴侣关系。不过,各个年龄层的已婚比例都在走低,根据密歇根大学的国民收支动态长期追踪调查(Panel Study of Income Dynamics),由一对结婚或同居伴侣组成的家庭比例,从1981年的58%下降到了52%。我们可以预计,在至多十年的时间里,多数美国成年人的生活当中都会缺少爱侣的陪伴。 我们应该感到忧虑吗?社会学家可能会思考婚姻是不是已经过时了,但对于没有伴侣的人来说,这个问题的答案似乎十分明显。在2013年的盖洛普(Gallup)调查中,从未结婚的人士中,81%表示自己想结婚。 怎样才能扭转这些趋势呢?传统的解决办法是,通过那些帮人牵线搭桥的新应用程序,或是把陌生人完美匹配起来的算法,来减少找对象的风险和麻烦。不过,我们的首要任务不应该是让寻找配偶变得不那么恐怖和麻烦。我们真正需要的是在爱情中增添更多的创业精神。这就要培养两个核心的创业品质:勇气和专注。 首先是勇气。 创业者最与众不同的特点,就是为潜在的巨大回报承担个人风险的意愿和能力。这并非稀疏平常之事。多数人是恐惧的奴隶,喜欢避开风险,而不是迎难而上。正如作家亚伦•C•布朗(Aaron C. Brown)在《华尔街的冷漠》(The Poker Face of Wall Street)一书中所写,多数人在一生中"从来不会有意识地接受额外的风险,捡起在他们身边躺着的金钱或其他好东西"。 这句话看似与爱情无关。但问问你自己,爱的对立面是什么?条件反射的回答是"恨",但这是错的。爱的对立面是恐惧。正如使徒约翰(St. John the Apostle)所说,"爱里没有惧怕","那惧怕的,在爱里没有得以完全"。弗吉尼亚州阿灵顿的心理科学研究所(Institute for the Psychological Sciences)的心理学家保罗•C•维茨(Paul C. Vitz)向我解释说,"恐惧是消极情绪之源。" 如果我们想要更多的爱,就必须战胜恐惧。我们必须为了潜在的爱情上的巨大回报承担个人风险。忘掉用十年来考验爱情的忠告,也不要试图去寻找一个与你百分之百匹配,以至于好像是你的手足的人。 爱情就应该有点吓人,因为它充满不确定性。我的情感之旅看起来无望而愚蠢的那些时刻仍然历历在目。勇气意味着,即使感受到自己害怕惨遭拒绝与失利,仍然去追求爱。 爱情中第二样必要的东西是专注--专心致志、全情投入到当前的活动中。借一行禅师(Thich Nhat Hanh)的慧言,"洗碗是为了洗碗本身。" 不过,专注不应仅限于俗事;它也是在最大胆的尝试中赢得胜利的关键。有越来越多的研究表明,练习专注力能让大脑结构发生有益的转变,令人在活动中更高效。成功的企业家拥有一项不可思议的本事:即便在朝着宏观目标努力,也能做到浸淫于当下。沐浴爱河的人需要同样程度的专注力。 可惜,这种全心全意在我们的人际关系中正在消失。一位朋友的电子邮件签名档很好地诠释了这一点,它语带讽刺:"忽视所有身边人,发自我的iPhone。" 忽视朋友和同事就够糟糕了,谈情说爱的时候这么做更无异于自取灭亡。技术已成为分散情感注意力的一种毒瘤。一项调查显示,70%的女性认为手机在干扰她们的感情生活。罪魁祸首并非技术本身,而是拿虚拟世界逃避真实生活的我们自己。 今年的情人节,别再当个害怕风险的胆小鬼,壮起胆来。把爱情当成定会改变世界的那种初创项目。当你找到目标的时候,专心致志,排除心中的种种恐惧。简而言之,关掉手机,大胆追求。 听我的,很值得。经过23年的婚姻生活,共同抚育了三个孩子,当我们去到巴塞罗那的时候,仍有不少男人从车里向妻子喊话。 "太晚了!"我用西班牙语喊回去。 本观点文章作者阿瑟•C•布鲁克斯(Arthur C. Brooks)是美国企业研究所(American Enterprise Institute)主席。(翻译:王湛、黄铮)