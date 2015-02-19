社会各界纷纷致信要求纳扎尔巴耶夫总统参加非例行总统选举

哈通社阿斯塔纳2月19日电，据总统府新闻局消息，连日来，总统府不断收到社会各界写给纳扎尔巴耶夫总统的信件。这些信件凝结着真情实感，热情洋溢。民众以自己的切身感受和满腔热忱，表达对纳扎尔巴耶夫总统的真诚质朴的拥戴和对举行非例行总统选举的支持。

他们在信中表达了对纳扎尔巴耶夫总统的感激之情和为国家经济建设贡献力量的坚定信心，纷纷表示，自独立至今，哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，各项事业不断推进并取得丰硕的成果。即使是在全球经济危机背景下，经济也一直保持着较高的的发展速度，更为重要的是目前各民族团结和睦、人民安居乐业，各宗教间的和谐相处和融洽氛围获得加强，国内局势稳定。继续保持当前安定团结和经济稳步增长的良好局面至关重要，并诚恳要求纳扎尔巴耶夫总统参加非例行总统选举。

哈萨克斯坦铁路总公司全体职工在信中表示，公司2万多名员工坚决支持哈萨克斯坦2050发展战略和"光明大道"新经济计划，战略和计划切实可行，坚信在总统的领导下，所制定的目标必将得到顺利实施，公司全体员工愿为实现这一宏伟目标尽己所能。举行例行总统选举能够保障上述目标的顺利实施，能够进一步提升国民的生活质量，能够保障各项战略任务的连贯性。 哈萨克海洋运输公司职工在信中指出，目前世界经济形势仍然错综复杂，前景不容乐观，周边国家形势令人深思，考虑到各种复杂的经济政治环境，建议总统支持今年举行非例行总统选举。 南哈州知识分子代表来信说，在世界形势呈现出复杂性，不稳定性和不确定性的2015年举行非例行总统选举对多民族多宗教的哈萨克斯坦的长远发展具有重要意义。 克孜勒奥尔达州一些私营企业职工来信说，同全体哈萨克斯坦民众一样，我们的命运与总统紧密联系在一起，我们完全支持民族和睦大会提出的倡议，支持举行非例行总统选举，衷心希望纳扎尔巴耶夫竞选总统。 彼得罗巴甫尔重型汽车组装厂工人来信说，纳扎尔巴耶夫总统执政以来，为改善民众生活条件办了许多好事，民众切实得到了实惠，发自肺腑地感谢总统的恩情。在国际形势风云多变、世界经济前景不容乐观的情势下，非常有必要举行非例行总统选举。 许多来信认为，我国社会正在有序发展、共建和谐、全面实现2050发展战略的大道上乘胜前进，"光明大道"经济计划全面展开，20多年来，纳扎尔巴耶夫总统积累了大量丰富的国家治理经验，定能带领国家取得新的更大的胜利。（编译：林海）