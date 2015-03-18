纳扎尔巴耶夫总统捐出丝绸之路和平奖奖金

哈通社阿斯塔纳3月18日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统17日在总统府接见"爱心"基金会主席阿鲁詹•萨伊恩和国语发展基金会主席阿扎马特•舒耶夫，听取基金会工作情况和未来规划。

萨伊恩感谢纳扎尔巴耶夫总统对弱势群体的关怀。对政府通过资助社会组织，对弱势群体提供保障方面的工作表示感谢。她说，您将自己的奖金捐献给慈善事业和哈萨克语的发展基金的做法，意义非凡。相信您的这一举动将为社会各界起到巨大的表率作用。

萨伊恩汇报说，我国的医疗事业正在蓬勃发展，新生儿的健康保障逐年得到加强。以前，我国新生儿先天性心脏病发病率很高，国内有能力进行这类手术的医院和医务人员非常短缺。在您的关注和倡议下，全国各地已建起了多家心脑血管医院，并培养了众多专业医务人员。基金会目前已很少能收到先天性心脏病的救助申请。同时，近年来，我国孤儿院收养的孤儿人数也大幅下降。5年前，全国各地孤儿院收养的孤儿人数近1.6万人，而现在这一数字为近9800人。

舒耶夫向总统介绍了国语发展基金会当前的工作情况。他表示，政府时刻关注国语的发展，为基金会工作提供了众多支持。基金会已引进包括互联网教学在内的先进教学技术。不仅国内民众能通过网络学习，国外同胞们也能从中收益。基金会经营的 www.soyle.kz 现有30多万用户，每天有近2万名学员通过网络教程学习哈萨克语。同时，基金会还推出了网站的少儿版，虽然仅开通3个月，但已有6000名儿童每天通过网站学习国语。基金会也同全国各地的幼儿园、中小学以及高等学府开展了教学合作。

纳扎尔巴耶夫表示，政府将一如既往的支持协助各类社会保障组织。他个人将为这两个基金会各捐资30万美元，这是他获得的"丝绸之路和平奖"奖金。"当然，这笔资金不能解决太多的问题，但我希望这将成为带动全社会关注和支持慈善事业的举措。我们即将迎来纳吾热孜节，这也是温暖心灵的节日，提倡相互关爱和帮助，尊老爱幼，"他说。

纳扎尔巴耶夫指出，"爱心"基金会从事的资助重病儿童等社会保障工作具有重要意义，应该得到全社会的支持。"您们正在从事的慈善事业，是怜悯与慈爱的映照，也将引起社会各界人士的关注。"

纳扎尔巴耶夫强调，国语的发展对国家的未来具有重要意义。"国语化问题的解决是一项长期任务，要从年轻人抓起，积极为国语的发展创造所有必要条件。同时，还要大力吸引知识界人士投入到这项事业中著书立说，探讨研究学习国语的教程与技巧，"他说。

纳扎尔巴耶夫表示，政府支持社会组织的发展，各类社会组织对社会的稳定和发展具有重要意义。文明社会的标志就是将更加关注和关怀重病儿童、残疾人、退休老人等弱势群体。我们要努力避免有父母的孩子进入孤儿院，有子女的老人进入养老院。为此，政府和全社会要同心协力，共同建立充满亲情的社会。

最后，总统对阿鲁詹•萨伊恩和阿扎马特•舒耶夫为国家和社会的发展所作出的卓有成就的工作表示感谢，并祝福他们工作顺利。 ***

"爱心"开放社会基金会是国内一家儿童慈善组织，专为那些在国内无法得到有效治疗的重病儿童提供援助。在基金会的帮助下，众多重病儿童得到出国治疗的机会，并且康复痊愈。

国语发展基金会于2008年9月在纳扎尔巴耶夫总统倡议下成立。基金会专注国语--哈萨克语的发展，在全国开设有免费国语培训班。（编译：吴然）