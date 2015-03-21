纳扎尔巴耶夫祝哈萨克斯坦人民纳吾热孜节快乐（图）

哈通社阿斯塔纳3月21日电，纳扎尔巴耶夫总统今天观看在"萨热阿尔卡"体育馆举行的纳吾热孜节专场文艺演出。演出开演之前，在观众热烈的掌声中，纳扎尔巴耶夫发表了热情洋溢的讲话。

纳扎尔巴耶夫首先向全国人民致以节日祝贺，祝全国民众节日快乐，家庭幸福。他表示，哈萨克斯坦独立23年以来，经济社会发展取得了长足进步和巨大成就，国际地位得到显著提高，一个生机勃勃、安定祥和的哈萨克斯坦正以崭新姿态屹立在亚洲的中部。每一个哈萨克斯坦人对此感到由衷的喜悦和自豪。

纳扎尔巴耶夫指出，纳吾热孜节是哈萨克人民重要的传统节日，纳吾热孜意为辞旧迎新，也可以理解为"新的一天"。对哈萨克人来说，纳吾热孜节象征着春回大地、万物复苏，标志着新年的开始。许多国家也将这一天视为新年。纳吾热孜节已有上百年的历史 ，当她来临之际，上至老人，下至小孩都会对自己的传统节日表现出应有的豁达、宽容、乐观与自信,人们相互祝福，亲朋好友一起喝粥，互祝平安、五谷丰登、六畜兴旺。在节日之前偿还债务，消除隔阂，与周围人和睦相处。哈萨克斯坦民众具有强大的凝聚力、向心力，无论遇到再大的困难，都能够团结一心、迎接各种挑战。当前国家政局稳定，经济稳步发展，阿斯塔纳城市建设也得到世界公认。哈萨克斯坦人民一定能够团结一心、再接再厉，携手续写更加精彩的哈萨克斯坦故事。

纳扎尔巴耶夫指出，国家已制定了2050发展战略和"光明大道"经济计划，这样的使命，这样的目标无疑任重而道远，但我们正幸运地朝着这些目标不断挺进，并取得一个又一个新的胜利，哈萨克斯坦的明天将会更加美好。（编译：林海）