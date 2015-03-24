国际奥委会就冬奥会申办考察北京张家口

哈通社阿斯塔纳3月24日电，据外媒报道，国际奥委会（IOC）评估团开始对2022年冬奥会申办城市北京和张家口进行为期五天的实地考察，北京承诺将以冬奥会为契机大幅改善空气污染状况。

于3月23日抵达北京的国际奥委会评估委员会及工作团队共19人，从24日开始将先后考察北京用于举行冰球、滑冰及冰壶球等项目比赛的室内场馆，以及包括鸟巢在内的室外场地，随后将前往郊区考察滑雪场地。 北京联合张家口申办2022年冬奥会，将与哈萨克斯坦阿拉木图竞争主办权；如果申办成功，北京将成为第一个先后举办过夏季和冬季奥运会的城市。 申办方组织者表示，将确保赛时空气质量达到世界卫生组织的标准。 北京期望借助举办冬奥会推动冬季运动项目的普及，并主要使用2008年夏季奥运会时留下的场馆，大幅节省成本以配合国际奥委会《奥林匹克2020议程》改革，承诺"以运动员为中心、可持续发展、节俭办赛"三大理念申办冬奥会。 北京计划用于场馆建设和冬奥会运营的经费预算为39亿美元，远低于索契冬奥会举办所花费的510亿美元。 奥委会评估团在上月已经完成对阿拉木图的考察，哈萨克斯坦第一大城市声称将把场馆改造得更加节省能源，节省超过5亿美元的成本。 在24日举行的评估团开幕式上，评估委员会主席亚历山大•茹科夫（Alexander Zhukov）表示，北京将最先从"奥林匹克2020议程"中受益，拥有很多优势。 "你们最大限度地利用现有的世界水平的体育场馆；你们充分利用举办大型国际赛事的经验，同时你们还有明确的奥运遗产利用目标，"中新社引述茹科夫说。 国务院副总理刘延东则在会上表示，中国政府全力支持北京联合张家口申办2022年冬奥委会，并郑重保证认真履行在《申办报告》中做出的各项承诺，为成功举办冬奥委会提供可靠保障。 路透社报道称，北京在2014年的PM2.5平均值为每立方米85.9微克，比之前一年下降了4%，但仍远高于国家空气质量标准；美联社则报道称，评估团开始考察当天，北京空气的PM2.5含量比世卫要求的安全标准高出5倍。 《人民日报》则报道指，北京已经启动2013年至2017年的空气治理计划，2017年再启动至2022年的计划；《中国日报》则引述北京市长王安顺表示，北京正准备进一步压减燃煤，加强交通污染治理，推广使用新能源汽车，加大污染企业退出力度。 "治理空气的首要目标并不是为了申办冬奥会，而是为了让民众呼吸到好空气，二者之间是一个互促互助的关系，"《人民日报》引述北京冬奥申委副秘书长、新闻发言人王惠说。