纳扎尔巴耶夫：发展文化必先发展经济

哈通社奥斯卡曼4月8日电 正在东哈萨克斯坦州视察工作的纳扎尔巴耶夫总统7日参观该州新建的剧院，向奥斯卡曼人民表示祝贺，并指出剧院的建成定将给人民精神生活增添新的内容。

纳扎尔巴耶夫说，剧院的设计充分考虑到了各民族文艺演出所需的舞台环境。相信奥斯卡曼人民在此能够欣赏到以各民族传统文化和现代歌舞为主的优秀的节目。

在谈到丰富群众的精神生活时纳扎尔巴耶夫指出发展经济的重要性，表示正因为经济的发展国家才有实力建设了100多所新学校，医院，医疗中心和幼儿园，给国民带来了实质性的惠利。

纳扎尔巴耶夫说，发展文化必先发展经济，经济发展了国家才有机会改善国民的经济生活条件。百姓在有固定收入和安定的生活时才会想到去剧院观看演出。新建的各类文化设施是各地发展精神文明的重要保障。独立以来，我们建设了全新的国度，培养了一批年轻有识的后代，搞活了经济，提高了老百姓的收入。我们还战胜了两次大的经济危机。所有这些成果都依赖于各民族间稳固的关系和政局的稳定，我们时刻要珍惜安定团结这个最主要的财富。

纳扎尔巴耶夫还观看了由该州文艺工作者创排的文艺演出。（编译：阿山）