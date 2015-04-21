马西莫夫主持召开政府工作会议 部署安排全国抗洪救灾工作

哈通社阿斯塔纳4月21日电 据总理官网消息，卡里姆•马西莫夫总理今日主持召开政府工作会议，部署安排全国抗洪救灾工作，会议还就经济、金融等议题进行讨论。

内务部长哈勒穆罕别特•哈斯莫夫向与会者介绍了汛情和抗洪救灾情况。他说，今年春季，因气温急剧上升，国内部分地区遭遇融雪型洪水灾害。到目前为至，共造成2434栋房屋不同程度损坏、总长25公里的164条公路被洪水淹没、9座桥被冲毁。全国各地共有6500多人、1780多台机械设备、130多台大型抽水设备投入到了抗灾工作中。在及时采取的措施和紧急情况部门的努力下，目前，已完成2173栋房屋的抽水修复工作，被迁移的1万多人重返家园，修建了22公里的临时拦水坝，并对3.5公里的水坝进行了修复。"

哈斯莫夫介绍说，本次洪涝灾害是近十年来国内发生的覆盖区域、持续时间和洪水量最大的一次洪水灾害。目前各灾区水位已出现下降趋势，灾情也得到了有效控制，紧急情况部门也时刻关注着各地局势，并正积极开展灾后重建工作。

马西莫夫总理就消除洪涝灾害影响向有关部门下达了一系列具体任务。（编译：吴然）