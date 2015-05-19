总统新闻奖奖金规模已公布

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据总统府新闻局消息，组织评选新闻界优秀工作人员活动目前正在有序进行，新闻界人士可通过提供申请以获得总统的表彰和奖励。

据悉，本届总统新闻奖奖金规模为220万坚戈，补助金总额为176.4万坚戈。