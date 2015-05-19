联合国副秘书长：哈萨克斯坦已具备援助他国的能力

哈通社阿斯塔纳5月19日电 第八届阿斯塔纳经济论坛将5月21日召开。这一论坛已成为全球最主要的经济论坛之一，是讨论国际经济发展问题的重要平台。

前来出席本届阿斯塔纳经济论坛的联合国副秘书长兼非洲问题特别顾问马吉德•阿卜杜勒阿齐兹19日接受了哈萨克国际通讯社专访。专访内容如下： 记者：您对第八届阿斯塔纳经济论坛都有哪些期待？

阿卜杜勒阿齐兹：作为联合国副秘书长兼非洲问题特别顾问，我自然是非常希望本届论坛能够重点讨论非洲同中亚国家、特别是哈萨克斯坦进一步加强双边合作方面的议题。近20年来，即"哈萨克斯坦--2030"战略实施阶段，哈萨克斯坦完成了一系列改革任务，在社会经济发展方面取得了令人瞩目的成就，建立了和谐和睦的民族宗教关系。当然，这一切都归功于纳扎尔巴耶夫总统的正确领导。如今贵国正在按照"哈萨克斯坦--2050"战略规划稳步前行，而非洲也制定了与此类似的发展战略"非洲联盟--2063"规划。这两个战略规划有着众多相似之处，我相信这将为哈萨克斯坦和非洲国家在经贸、安全和政治等领域进一步加深互利合作打下基础。与此同时，我们也期待着能够进一步加强非洲国家与哈萨克斯坦周边国家的双边合作。 记者：联合国期待哈萨克斯坦在非洲国家发展战略中提供怎样的协助？ 阿卜杜勒阿齐兹：哈萨克斯坦在国际舞台上的地位正变得日趋重要。作为中亚大国，哈萨克斯坦既是维护中亚地区和平与稳定的重要力量，也是世界无核化运动的首倡者与领军国家。在这方面，联合国为哈萨克斯坦提供了坚定的支持。众所周知，联合国大会将哈萨克斯坦关闭塞梅巴拉金斯克试验场的日子，即每年的8月29日定为禁止核试验国际日，以支持哈萨克斯坦政府和人民为世界无核化运动所做的贡献。哈萨克斯坦这些年来在经济建设上的经验，非常值得非洲国家在实施"非洲联盟--2063"规划的过程中参考和借鉴。若哈萨克斯坦能同非洲国家之间建立起经贸合作，必然会为他们的经济发展注入新的活力。 记者：一个国家需要发展到什么程度，才会拥有援助他国的实力？

阿卜杜勒阿齐兹：首先，这个国家必须坚定维护世界的和平与稳定；其次，这个国家必须能够保障本国公民的合法权益，并保证经济发展稳定在一个较高水平。它必须是一个能够做到尊重人权、合法处理国内争端、保障民族宗教关系和谐相处并拥有一个强有力政府的国家。哈萨克斯坦正是一个这样的国家，这一点已经获得了国际社会的一致认可。 记者：联合国如何评价哈萨克斯坦计划开展的各项改革？ 阿卜杜勒阿齐兹：联合国非常重视国家级的改革计划。我们的原则是：一个国家的人民必须要拥有一个好的政府和好的领导人。我在之前就说过，哈萨克斯坦的改革计划同"非洲联盟--2063"规划有着许多相似之处，因此，我们希望通过这些相似之处为国与国之间双边或多边互利合作的进一步加深提供有效的协助。 纳扎尔巴耶夫总统经常强调，要增加中产阶级的数量，扶持中小企业的发展。这一观点非常正确。就我所知，"哈萨克斯坦--2030"战略所提出的目标均已实现，因此我相信目前即将展开的新计划也必将获得成功。哈萨克斯坦的发展，将得到联合国的坚定支持。 记者：您认为，哈萨克斯坦应如何发展同非洲国家之间的双边关系？

阿布杜勒阿齐兹：发展社会经济、妥善解决地区争端和建立良好的政府，是非洲当前最迫切的需求。若哈萨克斯坦能够进一步同非洲国家加强双边合作、建立商业贸易往来，将在国际组织中获得更多来自非洲国家的支持。我依然要强调的是，非洲支持哈萨克斯坦举办2017年阿斯塔纳世博会，并将同哈萨克斯坦一起，为推动世界无核化进程而共同努力。 记者：感谢您在百忙之中抽空接受哈通社采访。（编译：塔尔）