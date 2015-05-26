国际电信联盟：全球近半人口年底上网

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据BBC报道，联合国属下的国际电信联盟发表报告称，全球上网人口在今年底将达到大约全球总人口的将近半数。国际电信联盟预测说，今年底全球上网人口可以达到32亿人，目前全球总人口大约为72亿。

在一些网路先进国家，几乎处处都可以看到使用者无线上网 该联盟在报告中表示，上网人口中有大约20亿人是居住在发展中国家，但是类似尼泊尔、索马里等国家的上网人口大约只有8900万。 这些国家被联合国形容为"发展最少的国家"，总共人口数为9.4亿。 国际电信联盟在报告中说，全球手机、平板等行动装置的数量到年底也将超越70亿个。 报告也表示，欧美两地每100人当中就有78个人使用行动网路，全球有69%的地区可以使用3G网路，但是在农村只有29%的地区可以收到网路信号。 报告说，行动网路覆盖率最低的是非洲，只有17.4%，此外在今年年底之前，已发展国家有八成家庭、发展中国家则是有34%的家庭拥有联网通路。 公元2000年的时候，全球上网人口大约是4亿人，只有现在的1/8。 国际电信联盟说，过去的15年当中，电脑、资讯等等科技的发展可谓突飞猛进，"以前所未见的方式推动全球的发展"。 该联盟并表示，在世界的发展越来越快的时候，电脑、资讯、通信科技未来扮演的角色将更加的重要。