中国前驻哈大使：哈萨克斯坦国际影响力正在提升

哈通社阿斯塔纳5月28日电 日前，哈通社记者专访了正在出席第八届阿斯塔纳经济论坛的中国前驻哈大使姚培生先生。在回答记者提问时，姚培生畅谈了参加阿斯塔纳经济论坛的感想以及对振兴"丝绸之路"计划和中哈双边关系的看法。

记者：您怎样评价最近召开的第八届阿斯塔纳经济论坛？

姚培生：要明确地讲，阿斯塔纳经济论坛是在世界经济形势复杂多变、人类面临严峻挑战和任务情况下召开的。众所周知，当前，许多欧洲国家还没走出经济困境，特别是石油价格下跌对许多国家经济带来了负面影响，其中包括俄罗斯和哈萨克斯坦。令人不安的是石油价格至今还在动荡不堪。在这紧要关头，纳扎尔巴耶夫总统及时制定了"光明大道" 新经济计划，这个计划对哈萨克斯坦摆脱经济困境，无疑会产生积极影响，其中推出的措施，说明纳扎尔巴耶夫总统不仅对地区而且对整个世界经济形势的复杂性有清晰的认识。 要说本届阿斯塔纳经济论坛，它的基本目的之一是向与会代表介绍和宣传"丝绸之路"计划。参与这个计划的各国专家、政界人士以及领导要明白，这个计划的主要目的是密切国与国之间的关系，加强经济合作。 最近，我在中国一著名杂志上发表了一片文章，在那篇文章里我谈到，一路一带计划将使参与这个计划的国家走出经济危机的阴影，在这过程中，中国将逐渐成为更加强大的国家。 我在论坛期间听到朋友和同行们很有价值的谈话和建议，总体说，阿斯塔纳经济论坛已经成为世界重要的经济交流平台。 记者：您认为振兴"丝绸之路"计划进程现在处于什么阶段，哈萨克斯坦在其中将发挥怎样的作用？ 姚培生：振兴"丝绸之路"计划对其将要达到的目标做了详细的描述。首先，计划可打通通过哈萨克斯坦和俄罗斯通往波罗的海、其次，通过哈萨克斯坦通往西欧和地中海之交通。连接这两个大陆的交通都将经过哈萨克斯坦，我们完全可将哈萨克斯坦称之为"桥头堡"，可见哈萨克斯坦在振兴"丝路之路"计划里中的地理位置优势十分明显。如何实施这个计划和中国、哈萨克斯坦以及其它相关国家相互合作有关。相关各国领导人都明白振兴"丝绸之路"计划将带来的利益，这一点，也需要被普通老百姓理解，然而，令人遗憾的是仍然有人不理解这个计划的意义。 记者：您是说在中国有人反对实施振兴"丝绸之路"计划吗？ 姚培生：我认为他们不是反对实施振兴"丝绸之路"计划，而是对这个计划能否成功实施有所怀疑。我从媒体报道里读了许多对这个宏大计划表示悲观的论点，然而，我认为那只是对计划的肤浅议论。如果，他们深入理解振兴"丝绸之路"计划的思想，对其做正确的评价，他们的想法将从悲观变成乐观。 记者：您怎样评价当前哈中两国关系？ 姚培生：现在的两国关系处于很高的水平，在政治领域两国不存在任何争议和矛盾，在互利互惠的合作中，我们相互信任，相互尊重。例如，去年12月份，李克强总理对哈萨克斯坦进行了成功访问，两国签署了加强产能与投资合作备忘录，以及开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件，项目总金额达236亿美元。这些文件目的在于进一步扩大两国合作关系，即我们的合作不止是在能源领域，也要在其它领域进行。经过双方共同努力，在这方面已经取得初步成果。 在最近举行的总统选举中，纳扎尔巴耶夫总统成功连任，这不止是对你们，对我们也是件大事。目前，哈萨克斯坦政治稳定，经济发展，人民安居乐业，各项事业蓬勃发展，我们为此感到由衷的高兴。 我认为，中哈两国在经贸合作领域取得了较大的成果，在加强经济领域合作的同时，我们还应更加重视相对发展较慢的文化和人文领域的交流。我虽然退休了，但从没有间断过对哈萨克斯坦发展的关注。经过不懈的努力，哈萨克斯坦已经成为区域经济发展的引领者，坚信，为保持这个荣誉纳扎尔巴耶夫总统将尽最大的努力，这样做完全正确。这样的成功不只是荣誉，同时也为邻国提供了样板。 记者：您怎样评价纳扎尔巴耶夫总统提出的使哈萨克斯坦跻身世界30个最发达国家行列的目标，您认为实现这个目标哈萨克斯坦具备哪些条件？ 姚培生：关于这个问题，我曾在北京多次谈过个人看法。第一，为实现稳定发展，哈萨克斯坦建立了坚实的政治基础。社会稳定对经济发展的重要性是不言而喻的。中国把社会稳定看做是国家进一步发展的基础。哈萨克斯坦能取得今天的经济发展成果，也得益于社会的长期稳定。 第二，我已说过，哈萨克斯坦是区域经济发展的引领者。另外，哈萨克斯坦的影响力不止显示在区域范围内，而且正在世界范围内显示自己的影响。现在，不止是中国，整个世界都知道哈萨克斯坦。去年，哈萨克斯坦人均国内生产总值达到14000美元，而我们的这个指标只是你们的一半，从中可以看出哈萨克斯坦经济发展的潜力和基础，两国的成功合作将给双方带来巨大发展机遇。我相信中国和哈萨克斯坦合作关系具有光明前景。 记者：我们知道您曾任中国驻哈萨克斯坦大使，请您谈谈任大使时的感受。 姚培生：我离开哈萨克斯坦已经10多年了，当时的经历我仍然记忆犹新，我经常对我的同事们讲，哈萨克斯坦地域辽阔、资源丰富，具有独特的历史文化遗产，中国应该和哈萨克斯坦建立友好关系。哈萨克斯坦和中国的友好关系有悠久的历史，中国在2000多年前的汉代就和你们的祖先建立了良好的关系，在那时有两个公主嫁给了乌孙国王。这不是传说而是历史，有历史博物馆的史料可以证明，这些史料详细地描述了出嫁公主的生活以及双方关系形成和发展的过程。我们正在拍摄与这段历史相关题材的电影。 从历史回到今天，我们可以看到中国国家领导人对中哈友好关系非常重视。我们两国的国家制度可能有差异，但是，这不会影响我们双边关系。在我国，是一党执政，在哈萨克斯坦有祖国之光党，但是，其它党也可以派代表参加总统竞选。我们正在研究哈萨克斯坦政治制度。 纳扎尔巴耶夫总统创造了独特的国家管理系统，我在中国接受采访时，经常引用他的如何处理国际国内事务的言论。拥有这样的领导人是国家的光荣，是人民的福气，他以伟大战略家的眼光和魄力，领引哈萨克斯坦人民走上了通往宏伟目标的康庄大道。纳扎尔巴耶夫总统的执政经验和宝贵业绩需要好好研究。 记者：您曾讲过喜欢哈萨克文学，能讲讲您喜欢的作家吗？ 姚培生：我读过哈萨克文学作品，但是并不太多。我对贵国诗人阿拜的作品比较了解，在中国，中央民族大学对阿拜作品有深入研究。另外，我读过纳扎尔巴耶夫总统著作，书中准确地描述了哈萨克人的民族性格。这些著作对我的外交生涯提供了很多帮助。我还读过我的朋友、知名外交家哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫的书。虽然我很想读哈萨克文学作品，因为时间的原因，有时做不到。 记者：谢谢！（编译：夏力）