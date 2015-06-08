国际足联：“若行贿俄罗斯卡塔尔或被取消举办世界杯”

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据BBC报道，国际足联官员斯卡拉表示，如果证实存在行贿行为，俄罗斯和卡塔尔的世界杯举办权有可能被取消。

俄罗斯和卡塔尔都否认在申办世界杯的过程中存在任何行贿行为，而斯卡拉表示，自己并没有看到有贿赂的证据。 斯卡拉目前担任国际足联选举委员会主席。他说，"如果有证据显示，俄罗斯和卡塔尔获得世界杯的举办权是因为行贿获得投票，那么他们的举办权就会被取消。" 斯卡拉在接受瑞士媒体的采访时表示，"迄今为止，并没有看到有这方面的证据。" 在2013年底，斯卡拉曾经说了同样的话，但是在过去两周之内，国际足联有多名官员被捕，布拉特刚刚当选新一任主席，就辞去职务。因此斯卡拉的这番话被视为是更加严厉的警告。 与此同时，BBC调查获得证据揭露国际足联转给前副主席杰克•沃纳银行帐户的1000万美元的具体去向。 国际足联代表南非转交的这笔巨款，本意是用于加勒比海非洲裔社区的足球运动。 但是获悉的文件显示，沃纳将这笔款项用于提取现金，个人贷款和洗钱。 早些时候，美国司法部宣布，将对国际足联14名相关人士发起47项行贿、洗钱、共谋诈欺等罪名指控。据悉，仅这些腐败官员收受的贿赂和回扣就高达1.5亿美元。 在此前举办权的争夺中，俄罗斯击败英格兰、西班牙/葡萄牙、荷兰/比利时，卡塔尔击败了美国、韩国、日本、澳大利亚。