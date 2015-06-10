纳扎尔巴耶夫总统提议建立新型国际交流平台（图）

哈通社阿斯塔纳6月10日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）纳扎尔巴耶夫总统今天在出席第五届世界和传统宗教领袖大会时表示，进入21世纪以来，国际社会始终没有形成一个全球范围涵盖经济、政治、文化和精神领域交流平台。

纳扎尔巴耶夫说，今天的大会将通过广泛的讨论研究如何制定一个关于全球安全和发展的新范式。平等互利、相互理解、相互尊重、相互协作和友善宽容将是其最基本的原则。进入21世纪以来，国际社会始终没有形成一个全球范围涵盖经济、政治、文化和精神领域的交流平台。人类文明创造了辉煌的科学技术成就，但如果不能保持和平稳定的国际秩序，想要实现持续发展只会是镜花水月式的幻想。这一点能够从世界各地的实例中清楚的了解。 纳扎尔巴耶夫强调，多元化是人类文明永远不会改变的进程，同时也是拉近不同地区文化相互交融的纽带。"人们生来就生活在不同的环境当中，语言、宗教、习俗等等因素的区别会造就不同的文化差异。要改变这些差异是不可能的，但在相互尊重、相互理解的原则下，我们有义务并有能力创建一个互通有无、广泛交流的全球性平台，"他说。 第五届世界和传统宗教领袖大会今天在阿斯塔纳开幕，本届大会为期两天，主题为"宗教领袖和政界人士在促进人类和平与发展中的精诚合作"。纳扎尔巴耶夫总统、联合国秘书长潘基文和欧安组织、联合国教科文组织领导人以及各宗教和国际团体代表出席会议。（编译：塔尔）