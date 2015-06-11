法国驻哈萨克斯坦大使参观考察巴甫洛达尔食品大师股份公司（图）

哈通社巴甫洛达尔6月11日电 10日，法国驻哈萨克斯坦大使费朗西斯•艾蒂安赴法国拉克塔利斯公司（LACTALIS）在巴甫洛达尔的食品大师股份（ФудМастер）公司参观考察。在当地官员的陪同下，艾蒂安大使参观了各类乳制品生产车间和接收奶源装置及污水处理设施，详细了解有关生产和销售情况。据介绍，巴甫洛达尔食品大师公司是2009年被法国拉克塔利斯公司合并，拉克塔利斯公司当时投资90亿坚戈。

在接受记者采访时，艾蒂安说："当前，法哈关系发展顺利，两国经济合作呈现广阔前景，今天所看到的一切就有力的证明了法哈两国经济合作的宽度、高度和高水平。我深深地感到，两国元首共同播下的种子，正在生根发芽，展示出蓬勃的生机和活力。坚信，法国在乳制品生产领域的技术和经验完全能够为哈萨克斯坦和周边国家消费者和提供安全、高品质的乳制品。"

有记者问道，在巴甫洛达尔生产的奶制品与在巴黎市场上销售的奶制品质量有无区别时，艾蒂安回答说，没有发现两地生产的乳制品质量有任何差异。

艾蒂安说："法国乳制品享誉全球，拉克塔利斯公司将全球最先进的乳制品生产技术带到贵国，在贵国生产高品质的乳制品，并让标有‘哈萨克斯坦制造'的绿色产品出现在世界的各个角落，这是我们所要达到的的最终目标之一。我们愿同哈方一道，继续开辟新领域，启动新项目，打造新亮点。"

公司总经理阿尔曼•阿拉贝尔干诺夫介绍说，公司一直在加大向各生产领域的投入，对原料基地建设的投入更是重点。公司仅在巴甫洛达尔每天就能收购到180吨优质牛奶，并进行加工。

艾蒂安说，阿斯塔纳和巴黎从今年3月份开始实现通航，在同一时期，两国互免签证协议生效，这些有利的因素为两国经济合作和人文交流将注入新的活力。

拉克塔利斯公司(LACTALIS) 源自1903年，于1992年成为法国上市公司。2002年，成为欧洲最大的牛奶及奶制品企业，占欧洲第2营业额，年销售额55亿欧元。旗下"总统"品牌奶酪、拉克塔利斯左旋肉碱在128个国家销售，覆盖了整个欧美市场。2010年度的"全球乳业20强"榜单和研究报告LACTALIS排名全球第三大乳品公司。（编译：元珍）