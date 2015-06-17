纳扎尔巴耶夫致唁电悼土耳其前总统德米雷尔逝世

哈通社阿斯塔纳6月17日电 据总统府新闻局消息，17日，纳扎尔巴耶夫总统就土耳其前总统苏莱曼•德米雷尔不幸逝世向土耳其总统埃尔多安致唁电，对德米雷尔逝世表示深切的哀悼，向德米雷尔的亲属表示诚挚的慰问。

纳扎尔巴耶夫在唁电中说，惊悉苏莱曼•德米雷尔先生不幸逝世，我深感震惊和悲痛。我谨代表哈萨克斯坦政府和人民，并以我个人的名义对德米雷尔先生逝世表示沉痛的哀悼，向土耳其政府和人民、德米雷尔先生的亲属致以最诚挚的慰问。

纳扎尔巴耶夫强调，德米雷尔先生是土耳其功勋卓著、德高望重的领导人，不但深受土耳其人民的崇敬和爱戴，而且得到了整个突厥世界的尊敬，成为了所有突厥语民族的骄傲，同时他还是一位世界级的杰出政治家。我把德米雷尔先生当成自己的忠实和值得信任的朋友看待，我们举行过多次会晤，就各类问题深入交换过意见，并共同发起过众多建设性倡议。

纳扎尔巴耶夫指出，德米雷尔先生为推动哈土兄弟般的深厚情谊和特殊友好关系做出了重要贡献。德米雷尔先生值得我们永远缅怀，他的光辉形象将永远活在哈萨克斯坦人民心中。

当地时间6月17日凌晨，苏莱曼•德米雷尔因呼吸和心脏系统衰竭医治无效，在首都安卡拉的居文医院去世，享年90岁。德米雷尔是土耳其政坛非常重要的人物之一，影响土耳其政治长达半个世纪。他在上世纪60年代至90年代曾7次担任土耳其总理，1993年至2000年担任第九任土耳其总统。（编译：吴然）