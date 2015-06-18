纳扎尔巴耶夫：前瞻性规划将为阿斯塔纳未来的发展打下良好基础

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统18日在阿斯塔纳市规划局调研时表示，前瞻性规划将为阿斯塔纳发展为国际性大都市打下良好基础。

消息称，纳扎尔巴耶夫总统听取了对阿斯塔纳市2030年前相关建设计划的修订、阿斯塔纳大都市规划和首都新道路系统建设规划等一系列建设工程的相关报告。 在回答媒体记者提问时，纳扎尔巴耶夫说，阿斯塔纳的建设工程将在十年内基本完成。 纳扎尔巴耶夫说，首都最基本的基础设施建设已经在2008年完工，之后的城市发展将在投资者们的参与下完成。首都现在是人均投资最多的城市，为国内经济发展所作出的贡献逐年增加。如今的阿斯塔纳，已经成为了全体哈萨克斯坦人的骄傲。城市人口已达到90万，并且成为了哈萨克斯坦名副其实的政治、文化、人才、教育和医疗中心。 纳扎尔巴耶夫还表示，阿斯塔纳的扩建与改善工作仍将继续下去。"我们都清楚首都建设中存在的问题，尤其是前段时间的大雨，让城市下水道系统的缺陷暴露无遗，这些问题都将逐步得到解决。未来的城市建设计划包括对2017阿斯塔纳世博会园区周边的道路建设和绿化、新公园的增设以及一个占地100公顷的生态园建设计划等。这些设施都将使阿斯塔纳的都市面貌焕然一新，人民将切实从城市建设中得惠受益，"他说。（编译：塔尔）。