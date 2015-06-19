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    22:55, 19 六月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫获白俄罗斯“人民友谊”奖

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    哈通社阿斯塔纳6月19日电 据白俄罗斯总统府官网消息，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科19日签署命令，决定授予纳扎尔巴耶夫总统白俄罗斯”人民友谊“奖。

    消息称，这是为了感谢纳扎尔巴耶夫总统为增进白哈两国人民友谊、加深两国战略合作关系而作出的卓越贡献。

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与白俄罗斯 总统 黄金储备
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