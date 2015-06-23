纳扎尔巴耶夫总统将于今秋访问墨西哥

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据外交部消息，外交部长叶尔兰•伊德里索夫23日会见到访的墨西哥参议院外交委员会主席加布里埃拉•奎瓦斯。双方就哈墨两国各领域合作现状和前景进行了讨论。

伊德里索夫外长强调，哈墨两国关系正在不断推进，哈方将全力支持墨西哥今年在阿斯塔纳设立大使馆的各项工作。哈萨克斯坦十分重视推动同墨西哥在化工、汽车制造、矿产、冶金、纺织、食品加工等领域的务实合作，并欢迎墨西哥企业投资哈萨克斯坦，同哈萨克斯坦本土企业共同开发农业和食品加工业的潜力。

伊德里索夫还表示，哈萨克斯坦已经完成了加入世贸组织的相关谈判。今年秋季，纳扎尔巴耶夫总统将对墨西哥进行访问。行程中，双方将签署避免双重征税和相互保护投资的协定，并商讨两国建立电子签证系统等相关问题。 伊德里索夫还就墨西哥政府给予哈萨克斯坦竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国的支持表示感谢。"竞选联合国安理会非常任理事国，是我国外交工作的重要任务之一，"他说。 奎瓦斯表示，墨西哥高度评价哈萨克斯坦自独立以来在经济建设和外交工作中所取得的巨大成就，墨方愿不断推进两国在各领域的务实合作，推动两国关系迈上一个新的台阶。（编译：塔尔）