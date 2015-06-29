马西莫夫：国际社会应加强反恐领域的交流与合作

哈通社阿斯塔纳6月29日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）卡里姆•马西莫夫总理今天在阿斯塔纳举行的中亚和南亚国家反极端主义地区性会议上表示，国际社会应加强在打击暴力恐怖活动和极端主义行为方面的合作。

马西莫夫称，各国需要建立起一个共同打击恐怖主义活动的对话机制，加强反恐机构之间的相互协调，团结一致对抗恐怖主义蔓延。 在提到哈萨克斯坦为打击恐怖主义活动而采取的措施时，马西莫夫说："遗憾的是，至今国际社会尚未形成一个共同打击暴力恐怖活动和极端主义行为的国际公约，这也使得全球性的反恐和反极端化行动缺乏统一协调各方的机制和共识。因此，各方有必要加强在打击暴力恐怖活动和极端主义行为方面的合作力度。哈萨克斯坦愿同各方就反恐问题通力协作，随时准备提供必要的协助。" 据悉，中亚和南亚国家反极端主义地区性会议于6月29日至30日在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店举行。来自中亚和南亚国家、美国、欧盟、俄罗斯等国的官员，联合国、欧安组织、上合组织等国际组织和社会团体的代表，以及国际反恐和反极端主义领域相关专家出席会议。（编译：塔尔）