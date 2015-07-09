纳扎尔巴耶夫总统将出席俄罗斯乌法金砖上合双峰会

哈通社乌法7月9日电 应俄罗斯总统普京邀请，纳扎尔巴耶夫总统9日将出席金砖国家领导人第七次会晤，并将于10日出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。

这是俄罗斯第二次举办金砖国家领导人会议，也是俄罗斯第四次举办上海合作组织成员国元首理事会会议。

根据计划，乌法峰会期间将召开各类小范围和扩大会议。与会各国领导人将在会议期间就共同关心的国际和地区问题交换意见，其中乌克兰和希腊以及国际反恐等问题将是会谈的重点。各方将就安全、经济和人文交流等进行深入讨论。 金砖国家开发银行的建立工作也将是本次峰会的重点议题。"金砖银行的优先目标是促进内部合作，增强内部成员国的抗风险能力，实现成员国宏观经济稳定。这将为各类项目投资提供资金，并加强成员国之间的贸易和经济关系。"俄罗斯联邦总统助理尤里•乌萨科夫说。 乌法峰会将持续至7月10日，预计与会的各国领导人还将签署通过一系列宣言和行动计划等文件。 本次会议期间还将规划上海合作组织未来发展，并就加强成员国合作及当前重大国际和地区问题协调立场。其中针对备受关注的扩员问题，乌法峰会将通过关于启动接收印度、巴基斯坦加入上合组织程序的决议，接收伊朗加入上合组织的可能性也将在峰会期间得到各成员国领导人的广泛讨论。峰会还邀请了欧亚经济联盟成员国领导人参会。 乌法是俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国首府，位于乌拉尔山脉南麓，乌法河畔，是俄罗斯经济、文化、科技中心之一和交通枢纽城市。（编译：塔尔）