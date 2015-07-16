日本商家对卡拉干达州马奶干粉产生浓厚兴趣

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据哈萨克斯坦企业家协会消息，卡拉干达州奥斯卡罗夫卡县达勒尼乡马奶干粉生产项目已正式启动。此项目隶属欧亚投资有限责任公司，耗资8亿3千万坚戈，哈萨克斯坦农业金融股份公司提供部分贷款。企业未来计划每年产量达到10吨，并将部分产品出口欧盟国家。据了解，马奶干粉可用于食品、制药以及化妆品工业。

企业负责人哈里姆詹•梅兰别克夫说，马奶干粉的生产工艺采用了世界食品、制药、医疗技术等领域最新发展成果，已达到现代高科技创新式生产。依托企业距离阿斯塔纳和卡拉干达较近的地理位置优势，生产商认为产品销售不会有问题。

梅兰别克夫还说，马奶干粉通过特殊真空干燥设备处理，可以使马奶中的有益物质得以长时间保存。

据了解，德国在生产马奶干粉方面的优势不及哈萨克斯坦，原因在于德国对牲畜草场放牧的限制。德国的马匹一年四季都被圈养，而这恰恰降低了马奶的质量。另一方面哈萨克斯坦优质的牧草又是欧洲所不可及的。因此德国企业家汉斯•佐勒曼曾提议在哈萨克斯坦建造马奶干粉的原料基地。此项目已向世界平均寿命最长且非常注重科学饮食的日本人做了充分介绍，并得到了高度认可。据说日方愿意对此产品进行一定研究后下订单。（编译：元珍）