外媒：冬奥申办进入白热化 阿拉木图奋力追赶北京

哈通社阿斯塔纳7月30日电 据参考消息网29日报道，外媒称，国际奥委会正在吉隆坡开会，7月31日投票选出2022冬奥会主办城市，委员们正在北京和阿拉木图之间掂量：北京本来被看好，但现在阿拉木图也越来越被看好。两座城市代表着完全不同的两种视野，看来，不到最后一刻，谁都不敢断定最后的结果。

据法国国际广播电台网站7月29日报道，北京和阿拉木图提供的方案完全建立在两种不同的观念之上。前者重在推动和开发冬季运动；后者则建立在80%已经存在的体育设施上面。前者需要"大兴土木"，后者更小巧紧凑，似乎更符合国际奥委会提出的"2020行动计划"的精神。 报道称，北京和阿拉木图代表团正在加倍冲刺，前者一直被视为有决胜的把握，后者的名声这两天却越来越高。一位匿名的国际奥委会成员说，"毫无疑问，北京最被看好，北京的方案很扎实。但是，阿拉木图正在大步追赶上来。经验告诉我们，没有提前定局的投票"。 越是临近最后时刻，越会出情况，谁都不敢掉以轻心，两座城市一直要努力到最后一分钟。现在看起来，两座城市，各有优势，各有暗点，没有绝对的差别。 两座城市的方案非常不同，阿拉木图提出的方案是冬奥有史以来最紧凑的方案，三座奥林匹克村与比赛场地之间的距离不超过四十公里。阿拉木图正在为2017世界 大学生运动会准备，因此，冬奥会80%的基础设施将依赖大学生运动会的设施和2011年组织冬季亚运会的设施。另外，1950年建设的奇姆布拉克滑雪场，1967年建成的巴卢安-绍拉克体育场，都可以举行多种冬奥项目比赛。 报道称，在北京这边，有成功组织2008夏季奥运会的经验，有中国强大的经济优势，有充足的资金。北京的计划是通过举办冬奥来推动发展冬季运动，为生活在周边北方地区的3亿人提供冬季体育服务。与阿拉木图比，国际奥委会成员偏重于北京成功举办奥运经验的可能性大。 但是北京的暗点也不少，北京当然可以重新使用2008夏季奥运的部分设施，可以在这些设施里举行冰球、花样滑冰、速度滑冰等，但是，北京没有一座现成的、露天的可供从事高水平冬季体育运动的场地。因此就必须要到延庆和张家口建设滑雪运动的场地。最大的黑点是北京的方案与国际奥委会提出的"2020行动计划" 不太符合。这一方案的要旨是可持续性发展。而张家口和延庆未来的比赛场地却在很大程度上取决于人工造雪。北京以北一带的山区降雪每年仅一米深，而张家口平均降雪量只有21厘米，至于准备作为滑雪大回旋场地竞赛的延庆，平均降雪量只有5厘米。降雪量严重不足，就必须动用水库储水，这将会影响到农业和周边环境。 报道称，现在需要的就是说服100名国际奥委会成员。北京和阿拉木图代表团都已加足马力。北京代表团有滑雪名将申雪、著名球员姚明。阿拉木图也带来了本国的名将。两个城市的代表都可自由地与各个委员单独会见。成功与否，31日见分晓。