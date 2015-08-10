哈萨克斯坦高品质菜籽油 将走上中国百姓餐桌

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据西安新闻网10日报道，"明年元旦最晚到明年春节，中国西安的老百姓就能吃上来自哈萨克斯坦的高品质油了。"中国爱菊集团表示，本月"长安号"专列将引进哈萨克斯坦的2500吨菜籽油，这批高质量的油脂原料将经过爱菊集团精炼加工后走上该市民众的餐桌。

今年6月初，中国爱菊集团与哈萨克斯坦马斯洛德粮油公司达成合作意向，利用哈方优质的产地资源和"长安号"的便利条件，引进粮油原料，输出特色产品。双方计划在8月底搭乘"长安号"专列引进油脂；此后将逐步在哈萨克斯坦建立小麦和油脂种植基地和原粮加工基地，3-5年内实现在哈规模种植，产地精炼加工，在华分装销售的合作模式，形成粮油产品从种植到销售的跨国产业链，合作范围将从粮油拓展至乳制品、肉制品及主食、豆制品等。 "哈萨克斯坦是农业大国，小麦和油脂产量很高。乘着‘一带一路'这个契机，爱菊集团可以实现‘走出去'战略，在哈萨克斯坦找寻到质量和数量都有保障的优质原料基地。" 爱菊集团董事长贾合义表示，爱菊集团8月底将从哈萨克斯坦引进2500吨菜籽油。据统计，每年西安市粮油缺口在20亿斤以上，爱菊集团通过与哈萨克斯坦相关企业的合作，为西安市开辟了一个优质的粮油生产基地，预计每年可为该市提供10多亿斤优质粮油。