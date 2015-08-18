外媒：俄罗斯难以摆脱中国经济放缓影响

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据英国《金融时报》18日报道，人民币上周走低3%。对于这种幅度的贬值，俄罗斯人只会耸耸肩。毕竟，卢布几乎天天经历这样的波动。

但是，随着俄罗斯按照弗拉基米尔•普京总统"转向亚洲"的战略，越来越注重与中国的关系，中国经济放缓并不是靠耸耸肩就能轻松抛在脑后的。

俄罗斯本月报告第二季度经济衰退加剧，经济同比收缩4.6%。

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，上半年双边进出口总额达到306亿美元。根据俄罗斯海关数据，这个数字代表着28.7%的同比跌幅。然而，俄罗斯对华贸易的降幅小于该国对其他国家贸易的降幅，这意味着中国在俄罗斯对外贸易中的占比从10.8%提高至11.4%。

莫斯科晋新资本(Renaissance Capital)经济学家奥列格•柯兹敏表示，中国经济的庞大规模意味着，其对俄罗斯而言将继续代表着一个机遇，即便在经济增长放缓的环境也是如此。"就绝对数量而言，他们的出口量仍相当可观。他们也仍在从俄罗斯购买很多东西，"他说。

此外，柯兹敏指出，俄中加强经贸往来主要是一项政治工程，其着眼点是一些宏大的交易，如俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)去年与中国石油天然气集团公司签署的30年天然气出口合同。"在很大程度上，那是一个政治决策，"他说。"政治不会被这些关于GDP的细枝末节吓倒。"

然而，就连宏大的政治工程也无法免受中国经济低迷的影响。

在能源领域，Gazprom一直希望签署另一笔协议，向中国西部出口。"西线"交易对于这家国有控股的天然气出口垄断企业十分重要，因为这将使其能够从现有的西西伯利亚气田输送天然气，那里目前的产量远低于全部产能。

但据知情人士透露，谈判进展缓慢。

牛津能源研究所天然气研究负责人乔纳森•斯特恩表示，过去一年里中国天然气需求大幅放缓，加强了中方的谈判地位。

"中国人确确实实坐在驾驶员座位。他们的经济表现不佳；天然气需求远低于我们预测的水平。他们在与俄方谈判时处在真正的有利地位，"他说。

也有一些亮点。俄罗斯联邦储蓄银行叶夫根尼•加夫里连科夫表示，自去年12月以来卢布下跌，推动了俄罗斯某些产品的对华出口，如葵花子油和啤酒。

"俄罗斯制造企业原则上已在中国市场变得有竞争力，"他说。"俄罗斯中小企业的适应力较强。只要中国存在需求，总有可能在中国市场找到某些缝隙领域。"

据俄新社报道，俄罗斯央行表示，人民币贬值对卢布"没有显著影响"。该行认为，中期而言此举甚至可能导致卢布走高，因为它有助于刺激中国经济复苏，进而推高大宗商品价格。

加夫里连科夫指出，妨碍中国对俄投资的不是人民币的波动，而是卢布的波动；过去12个月期间卢布兑美元汇率近乎减半。"这不是一个你可以做长期决策的环境，"他表示。"这才是阻止人们到俄罗斯投资的因素。"

中国经济放缓让谁"最受伤"？

针对比主流观点更偏于看空中国的投资者们，花旗集团的亚洲经济学家建议做空一组货币，包括至少以下九种：智利比索、挪威克朗，俄罗斯卢布，马来西亚林吉特，澳元，新西兰元、新台币，韩元和泰铢。

与此同时，高盛改变了一些长期宏观看法。10年前，考虑到美国增长放缓，债务水平较高，高盛鼓励投资者做空美元，同时在资产负债表较为干净、增长前景良好的新兴市场大举建仓，并做多投资不足和存在供应约束的大宗商品。

现在上述所有因素都颠倒了过来。"10年来，对大宗商品生产能力和新技术的投资，在大多数大宗商品市场导致了产能过剩，这将同时影响成本和大宗商品价格，在全球范围内引发通缩冲动，"高盛警告称。

许多经济学家明确指出，中国经济放缓的程度高于官方数据。"我们认为，实际增长率比公布出来的数据低得多--上半年公布的增长率为7%，实际上在5%左右，"花旗的经济学家们指出。但经济学家们没有直接点明的一点是，比起中国自己，中国经济放缓给其贸易伙伴和制造业竞争对手造成的困难更大。

此外，有两个方面可能出现更坏的情况。中国经济放缓的溢出效应可能十分严重，尤其是正值美联储看上去终于准备放弃接近零利率的政策。美联储加息的影响不仅将导致从银行借贷的成本上升，偿债负担更为沉重，还将导致资本流入放缓，资产价格通胀出现逆转。

中国经济放缓和美联储维持低利率的理由减少，意味着货币政策将趋紧，导致信贷质量降低，并使大多数新兴国家更难以摆脱困境。

今年上半年，特别是首季度，中国的商品净出口额增长了逾150%--经济学家们表示，这样的表现不太可能再次出现。之前，金融服务是国内生产总值(GDP)的一大贡献因素，而考虑到中国股市近期的大幅调整，这种情况也不太可能再次发生。中国不再是原材料供应国的增长引擎，这些原材料在过去为中国增长提供了动力。事实上，据高盛计算，今年首季度固定资产投资只占中国GDP的15%，过去这个比例超过了50%。

另一方面，新兴市场企业错误地预计中国会保持快速增长。现在回想起来，显然许多企业投资了太多，而且其中太多的钱是借的。2015年首季度，亚洲新兴国家的银行信贷达到了GDP的113%，创历史最高纪录。在这种情况下，当美联储最终采取行动时，许多新兴市场企业将会倍加痛苦，尤其是那些借入美元（过去看上去很便宜）的企业。

顾及资本外流风险的新兴市场央行，会发现很难降低本国利率，以在国内外需求都下滑的时期为经济增长提供支持。

这些都意味着可能出现负面的二次效应--一些是可以预测的，其他一些则不能。比如，随着经济增长放缓，贸易萎缩，航运商和造船厂都会感到忧虑。或者可以将渣打银行(Standard Chartered)最近发布的业绩结果与汇丰(HSBC)的比较一下，前者可用于衡量新兴市场总体状况，后者则在很大程度上仅可反映中国情况。

今年上半年，渣打银行报告正常化盈利下降48%，不良贷款增长17%。"我们还看到，在大宗商品相关敞口方面出现更高的减值，"研究机构CreditSights的分析师们指出。

渣打银行与大宗商品相关的敞口接近500亿美元，其中能源占一半以上，采矿和采石占四分之一。相较之下，汇丰同期报告了10%的利润上升。换句话说，潜在看空押注对象的名单一天比一天更长了。