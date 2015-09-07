阿斯塔纳将举行“永恒的国家”学术研讨会

哈通社阿斯塔纳9月7日电 据教育和科学部消息，9月11日，阿斯塔纳将举行"永恒的国家"国际学术研讨会。届时，世界各国研究哈萨克汗国历史的学者、专家将被邀请参加学术大会。

教育和科学部科学委员会副主席阿曼德克•托列舍夫表示，"永恒的国家"国际学术研讨会将在纳扎尔巴耶夫大学举行。哈萨克斯坦及世界20多个国家的知名历史学家和相关学者等1500多人将出席此次大会。大会将进行包括欧亚大学组织的"从哈萨克汗国到独立的哈萨克斯坦：新资料及新概念"和最高法院组织的"哈萨克律法及毕官（哈萨克汗国时期的执法官员）在世界文明发展史中的地位"等专题讨论会。 教育和科学部科学委员会国家历史研究院院长布尔库特•阿亚甘表示，自去年9月份由纳扎尔巴耶夫总统提出的哈萨克汗国建立550周年庆祝活动已慢慢进入尾声，但这并不意味着对于哈萨克汗国的研究也将停止。相反，这一关乎哈萨克民族根基的研究今后还将持续进行。此次学术研讨会的国际影响深远，美国、法国、意大利、俄罗斯联邦的巴什科尔托斯坦共和国和鞑靼斯坦共和国的相关学者将出席大会。（编译：塔布斯）