本菲卡队主教练高度评价阿斯塔纳队表现

哈通社阿斯塔纳9月17日电 据Vesti.kz消息，葡萄牙球队本菲卡队主教练瑞•维多利亚16日在与阿斯塔纳队的比赛结束后的新闻发布会上，就球队和对手的表现发表了自己的观点。

"正如预期，我们遇到了一个强有力的对手。阿斯塔纳队的防守很出色，而且针对我们的后防线，发动了多次非常有威胁的进攻。总的来说，虽然对手的表现非常精彩，但最终还是被我们击败了。"维多利亚说。 据维多利亚称，阿斯塔纳队的表现，同样得到了本菲卡球员的高度评价。球员们均认为，这场比赛并不轻松。"能够获得首场胜利，自然是令人高兴的。但是之后的对手将越来越强大，所以我们的压力并没有减轻。"他说。 阿斯塔纳队主教练斯坦梅尔•斯特伊洛夫则表示，阿斯塔纳队将力争在主场战胜本菲卡。 阿斯塔纳时间16日凌晨零时45分，欧冠杯C组第一场，本菲卡VS阿斯塔纳的比赛在本菲卡队主场举行。最终，远道而来的阿斯塔纳队0:2不敌对手，输掉了自己欧冠杯正赛征程中的第一场较量。

9月30日，阿斯塔纳队将在主场迎来另一个强劲的对手--土耳其劲旅加拉塔萨雷。据悉，本场比赛的门票将在2000至10000坚戈之间。（编译：塔尔）