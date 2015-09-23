哈萨克斯坦将与中国江苏省积极开展农业领域合作

哈通社北京9月23日电（记者萨德克•阿克加诺夫）南京农产品展将为哈萨克斯坦企业免费提供可全年使用的展台。哈驻上海总领事卓什汗•克劳巴耶夫在同中国江苏省政府副秘书长杨根平及当地大型农业进出口企业领导层举行会谈时，双方就此事达成了共识。

会谈中，双方就哈萨克斯坦同中国江苏省在工业和农业领域的经贸、投资合作的主要方向进行了深入讨论。

克劳巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在不久前对中国进行的国事访问时，曾同中国江苏省省委书记、省人大常委会主任罗志军举行会晤，并强调推进同江苏省的双边合作，对哈萨克斯坦具有重要的意义。

克劳巴耶夫还就哈萨克斯坦的投资环境、"光明大道"计划同中国"丝绸之路经济带"倡议的对接以及哈萨克斯坦农业发展和农产品生产的优势等，向江苏省代表们做了详细的介绍。

杨根平表示，江苏省政府非常重视同哈方达成的一系列协议，并高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在推动两国双边合作以及为保障欧亚大陆的持久和平所做出的贡献。

双方还就投资领域合作问题进行了细致的交流，深入交换了意见。杨根平邀请哈萨克斯坦农业企业积极参与在中国举行的各类农产品展，并表示，南京农产品展将为哈萨克斯坦企业免费提供可全年使用的展台。（编译：塔尔）