塔拉兹将成为国内旅游胜地（图）

哈通社塔拉兹10月6日电 古代塔拉兹城露天遗址博物馆建成后，塔拉兹将成为国内首屈一指的旅游胜地。

江布尔州副州长叶尔哈纳特•曼朱沃夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在第四届突厥语国家合作委员会首脑峰会议中提到，突厥语国家旅游业的发展需整合旅游资源，充分利用"丝绸之路"品牌效应。目前，"西欧-中国西部"交通走廊哈萨克斯坦江布尔州路段的建设工作进入了尾声。届时，完善的交通基础设施和配套旅游产业将吸引大量游客，带动此区域旅游业的发展。 塔拉兹10月7日至10日将举行庆祝哈萨克汗国550周年庆典活动。庆祝活动主要包括：哈萨克汗国550周年纪念碑揭幕仪式、"欧亚之虎"哈萨克式摔跤国际锦标赛、"永恒的国家"全国阿肯弹唱会、"哈萨克世界"历史人文展、以及赛马等民族传统体育项目。古代塔拉兹城的露天遗址博物馆也会正式开放，它将是哈萨克汗国纪念活动中最宏伟的景点。 曼朱沃夫同时还提到，塔拉兹著名旅游景点之前包括"卡拉汗"、"埃沙比比"、铁克图尔马斯和巴拉沙浑陵墓等，而建成后的古代塔拉兹城也将成为重要的景点之一。我国考古学家2011年就已开始古代塔拉兹城遗址的挖掘工作。到目前为止已挖掘出4万多件属于6世纪至12世纪的手工制品和中世纪堡垒，以及属于8-9世纪的清真寺、伊斯兰学校、古塔拉斯河的河床的遗址，还包括一系列古建筑地基、石板路和卡拉汗王朝时的供水系统等。 据悉，作为哈萨克汗国的龙行之地，江布尔州是今年全国各地举办哈萨克汗国建立550周年纪念活动中最重要的场地（编译：塔布斯）