阿斯塔纳主教练：主场比赛将全力以赴

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据Vesti.kz消息，在阿斯塔纳时间22日凌晨举行的欧冠杯小组赛C组第三轮阿斯塔纳VS马德里竞技的比赛结束后，阿斯塔纳队主教练斯坦梅尔•斯特伊洛夫举行新闻发布会，就比赛结果进行了总结。

"首先，我要祝贺马德里竞技的胜利。我们的对手踢得十分精彩，而我们自己则犯下了不少失误。有几次好机会都被我们错过了，而且我也认为，第三个和第四个进球完全是我方后防线的失误所造成的。本场比赛我派出了几名年轻球员，但现在我还不能对他们的表现作出评价。朱可夫被较早的换下场，是因为他的状态不好。"斯特伊洛夫说。

斯特伊洛夫表示，本场比赛阿斯塔纳队阵容并不完整。"我们会在主场比赛中，全力以赴。"他说。

而马德里竞技主教练迭戈•西蒙尼则对自己的球员们，在这场比赛中的表现感到十分的满意。

"我很高兴能够拿到3分，为了进入决赛圈，我们还有很长的路要走。下一场我们会派出全部的主力，在阿斯塔纳队的主场与他们进行比赛。我相信队员们的实力，他们都是精英。"西蒙尼说。

在本场比赛中，阿斯塔纳队0:4客场不敌马德里竞技。两队下一场比赛将于11月3日在阿斯塔纳举行。（编译：塔尔）